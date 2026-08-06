Σκύρος: Από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος η φωτιά

Δύο συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Σκύρο και Λακωνία πραγματοποίησαν οι αρμόδιες Αρχές, έπειτα από έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης των περιστατικών. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ οι έρευνες αποκάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν οι δύο φωτιές.

Χειροπέδες σε έναν άνδρα ηλικίας 63 ετών πέρασαν πριν από λίγες ώρες (6/8) οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά στη Σκύρο που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και χρειάστηκε ενίσχυση δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε ο 63χρονος για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.

Η εικόνα στο πύρινο μέτωπο παρουσιάζει μικρή βελτίωση, αλλά η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Στη Λακωνία έβαλε να ψήσει και πήγε να κάψει τον τόπο

Την ίδια ώρα, οι ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν σε μία ακόμη σύλληψη, αυτήν τη φορά στη Λακωνία, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψησταριάς σε οικοπεδικό χώρο και έκαψε περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων ξηρών χόρτων.

Υπαίτιος ένας 71χρονος, στον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.

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