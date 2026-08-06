Viral παρουσιάστρια που αποκοιμήθηκε για δευτερόλεπτα στον «αέρα» - Βίντεο

Snapshot Η δημοσιογράφος Dominique Dillon αποκοιμήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής στο Fox13.

Το περιστατικό έγινε viral και προκάλεσε θετικά σχόλια υποστήριξης από χρήστες των social media.

Η Dillon είχε επιστρέψει πρόσφατα από άδεια μητρότητας και δυσκολεύτηκε να κοιμίσει τη μικρότερη κόρη της το προηγούμενο βράδυ.

Ο σταθμός Fox13 εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του και χαρακτήρισε την Dillon εξαιρετική δημοσιογράφο.

Ο συμπαρουσιαστής της Ernie Freeman σχολίασε το περιστατικό με χιούμορ και δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία. Snapshot powered by AI

Μια παρουσιάστρια του Fox13 βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν αποκοιμήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στην κάμερα κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής.

Η Dominique Dillon, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Fox13 στο Μέμφις, αποκοιμήθηκε την ώρα της εκπομπής «Good Morning Memphis» στις 29 Ιουλίου. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες των social media να σπεύδουν να τη στηρίξουν.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η εικόνα επέστρεψε στην Dillon, η οποία εμφανίστηκε με κλειστά μάτια και το κεφάλι ακουμπισμένο στα χέρια της. Ο σταθμός άλλαξε αμέσως πλάνο, περνώντας στην πρόγνωση του καιρού, ωστόσο οι συνάδελφοί της δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα γέλια τους.

Όταν η μετάδοση επέστρεψε στους παρουσιαστές, ο συμπαρουσιαστής Ernie Freeman την αποκάλεσε «Ωραία Κοιμωμένη», με την ίδια να απαντά αστειευόμενη πως απλώς είχε μπει κάτι στο μάτι της.

Η Dillon είχε επιστρέψει από άδεια μητρότητας τον Απρίλιο και, μιλώντας στις 5 Αυγούστου στο «The Today Show», αποκάλυψε ότι το προηγούμενο βράδυ δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να κοιμίσει τη μικρότερη κόρη της.

Το Fox13 έσπευσε να τη στηρίξει δημόσια, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική» δημοσιογράφο σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 4 Αυγούστου.

«Το περιστατικό —ή όπως το αποκαλούμε στο newsroom, “ο υπνάκος επαναφόρτισης”— έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ολόκληρης της χώρας και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι που η Dominique βρίσκεται στο επίκεντρο, αναδεικνύοντας πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για μια νέα μητέρα να επιστρέψει στους ρυθμούς της εργασίας», ανέφερε ο σταθμός.

Ο συνάδελφός της και συμπαρουσιαστής της εκπομπής, Ernie Freeman, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία η Dillon προσποιείται ότι κοιμάται, γράφοντας: «Τώρα που τελείωσε η εκπομπή, ήρθε η ώρα η Dominique Dillon να πάρει έναν ακόμη υπνάκο».

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