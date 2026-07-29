Η μεγαλύτερη τηλεοπτική γκάφα του BBC: Πήγε για συνέντευξη εργασίας και βρέθηκε ζωντανά στον αέρα

Snapshot Ο Γκι Γκόμα μπέρδεψε τη θέση εργασίας με ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση στο BBC το 2006 λόγω λάθους στη ρεσεψιόν.

Εμφανίστηκε ζωντανά ως ειδικός καλεσμένος χωρίς να γνωρίζει το θέμα και απάντησε στις ερωτήσεις της παρουσιάστριας.

Το περιστατικό έγινε viral και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές γκάφες στην ιστορία.

Παρότι δεν προσλήφθηκε, η δημοσιότητα που απέκτησε τον έκανε παγκοσμίως γνωστό.

Αργότερα, συνυπέγραψε βιβλίο για την εμπειρία του με τον ασκούμενο του BBC που προκάλεσε το λάθος. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία της ζωντανής τηλεόρασης εξακολουθεί να προκαλεί γέλιο, ακόμη και σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, Ο λόγος για τον Γκι Γκόμα, ο οποίος το 2006 πήγε στα γραφεία του BBC για μια συνέντευξη εργασίας, αλλά κατέληξε - από λάθος - να εμφανιστεί ζωντανά στον αέρα του βρετανικού δικτύου ως ειδικός καλεσμένος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Μαΐου 2006 και έκτοτε έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές γκάφες όλων των εποχών.

Η παρεξήγηση που έγινε viral

Ο Γκι Γκόμα είχε μεταβεί στα κεντρικά γραφεία του BBC για να δώσει συνέντευξη για μία θέση εργασίας. Ωστόσο, λόγω σύγχυσης στη ρεσεψιόν, οι υπεύθυνοι τον μπέρδεψαν με τον Guy Kewney, δημοσιογράφο και αρχισυντάκτη περιοδικού τεχνολογίας, ο οποίος επρόκειτο να εμφανιστεί ζωντανά σε ενημερωτική εκπομπή.

Πριν προλάβει να καταλάβει τι συμβαίνει, οδηγήθηκε στο τηλεοπτικό στούντιο και βρέθηκε απέναντι από την παρουσιάστρια, η οποία ξεκίνησε κανονικά τη συνέντευξη θεωρώντας ότι συνομιλεί με τον ειδικό που είχε προσκληθεί.

Απάντησε στις ερωτήσεις χωρίς να γνωρίζει το θέμα

Παρά την έκπληξή του, ο Γκόμα δεν αποχώρησε από το πλατό. Αντίθετα, προσπάθησε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, παρότι δεν γνώριζε το θέμα της συζήτησης ούτε είχε καμία σχέση με την ιδιότητα που του είχε αποδοθεί.

https://www.instagram.com/reel/DYFSAKPD8LX/

Οι εκφράσεις του προσώπου του, όταν συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση, έκαναν τον γύρο του κόσμου και το σχετικό απόσπασμα έγινε ένα από τα πρώτα πραγματικά viral βίντεο του διαδικτύου.

Δεν πήρε τη δουλειά, αλλά έγινε... διάσημος

Παρότι τελικά δεν προσλήφθηκε στη θέση για την οποία είχε μεταβεί στο BBC, το απρόσμενο περιστατικό τον έκανε γνωστό παγκοσμίως.

Η ιστορία του συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο αξέχαστα τηλεοπτικά λάθη, ενώ ο ίδιος αξιοποίησε τη δημοσιότητα που απέκτησε, συνυπογράφοντας αργότερα βιβλίο για την εμπειρία του μαζί με τον ασκούμενο του BBC που, κατά λάθος, τον οδήγησε στο τηλεοπτικό στούντιο αντί για τον πραγματικό καλεσμένο.

https://www.instagram.com/p/DWMisdVjbrb/

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