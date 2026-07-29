Λαμία: Ψάχνουν και σε άλλα τρόφιμα για τα κρούσματα σαλμονέλας εκτός από το κοτόπουλο

Snapshot Οι εργαστηριακές αναλύσεις στη Λαμία δεν ταυτοποίησαν τον ίδιο ορότυπο σαλμονέλας στα δείγματα ασθενών και στις παρτίδες κοτόπουλων.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο διπλής μόλυνσης μέσω διασταυρούμενης επιμόλυνσης από διαφορετικά τρόφιμα ή μικρόβιο στον χώρο προετοιμασίας.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε συνοδευτικά τρόφιμα, όπως τυροκομικά, κατόπιν αιτήματος του ΕΟΔΥ προς τον ΕΦΕΤ.

Οι παρτίδες κοτόπουλου με σαλμονέλα αποσύρθηκαν και στους υπευθύνους επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα του ΕΟΔΥ και των «Swab Tests» για να επιβεβαιωθεί αν υπήρξε εστία επιμόλυνσης στους χώρους προετοιμασίας των γευμάτων. Snapshot powered by AI

Σημαντικά ευρήματα, που αλλάζουν τα μέχρι τώρα δεδομένα, προκύπτουν από τις πρώτες εργαστηριακές αναλύσεις σχετικά με την υπόθεση της σαλμονέλας που απασχολεί την τοπική κοινωνία της Λαμίας, δίνοντας έτσι νέα τροπή στις έρευνες των υγειονομικών αρχών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποκαλύπτουν μια ουσιαστική διαφοροποίηση και συγκεκριμένα δεν ταυτοποιήθηκε στα δείγματα των ασθενών ο ορότυπος της σαλμονέλας που ανιχνεύθηκε στις παρτίδες των κοτόπουλων!

Το ενδεχόμενο της «Διπλής Μόλυνσης» και οι νέοι έλεγχοι

Επειδή στατιστικά θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει εργαστηριακό σφάλμα στο σύνολο των δειγμάτων, οι ειδικοί προσανατολίζονται στο σενάριο της διασταυρούμενης επιμόλυνσης της τροφής (Διπλής Μόλυνσης). Εξετάζεται με λίγα λόγια το ενδεχόμενο οι καταναλωτές να εκτέθηκαν ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν ορότυπους του βακτηρίου μέσω διαφορετικών υλικών που καταναλώθηκαν στο ίδιο γεύμα ή από μικρόβιο που προϋπήρχε στο χώρο προετοιμασίας. Επίσης πρέπει να επανεξεταστεί αν οι ίδιες παρτίδες κοτόπουλο ήταν μολυσμένες ταυτόχρονα και με τους δύο ορότυπους.

Για το λόγο αυτό, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΕΟΔΥ προς τον ΕΦΕΤ, οι έλεγχοι επεκτείνονται άμεσα και σε άλλα συνοδευτικά τρόφιμα που καταναλώθηκαν μαζί με το κοτόπουλο, όπως είναι τα τυροκομικά προϊόντα.

Παρά τη διαφοροποίηση στους ορότυπους μεταξύ ασθενών και κρέατος, δεν αναιρεί τα ευρήματα στις παρτίδες κοτόπουλου που προηγήθηκαν. Οι εν λόγω παρτίδες αποσύρθηκαν αμέσως από την αγορά, ενώ στους εμπλεκόμενους προμηθευτές και υπευθύνους πρόκειται να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

Εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων από τον ΕΟΔΥ και των «Swab Tests»

Η προσοχή των τοπικών υγειονομικών αρχών είναι πλέον στραμμένη στα συνολικά και τελικά αποτελέσματα του ΕΟΔΥ. Πέραν των δειγμάτων τροφίμων, ιδιαίτερης σημασίας θεωρούνται τα εργαστηριακά ευρήματα από τα «Swab Tests» (ειδικοί στυλεοί ελέγχου καθαριότητας) που λήφθηκαν από:

Tiς επιφάνειες παρασκευής και τους πάγκους των καταστημάτων.Τον μηχανολογικό και μαγειρικό εξοπλισμό με τον οποίο προετοιμάζονταν τα γεύματα.Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να ρίξουν φως στο αν υπήρξε εστία επιμόλυνσης εντός των χώρων προετοιμασίας, ξεκαθαρίζοντας οριστικά το τοπίο για τη διαδρομή του βακτηρίου μέχρι το πιάτο των καταναλωτών.

Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αφορά τη δημόσια υγεία το LamiaReport παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βασίζεται μόνο σε επίσημα στοιχεία, χωρίς να υιοθετεί ανυπόστατες φήμες που συνήθως στοχεύουν στο να αμαυρώσουν επιχειρήσεις που έχουν δώσει για χρόνια επιτυχημένες εξετάσεις στην τοπική αγορά.

Ο ΕΦΕΤ για τη σαλμονέλα - Οδηγός 9 ερωτήσεων/απαντήσεων

Διαβάστε το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ΕΦΕΤ με εννέα ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη σαλμονέλα ειδικά τώρα το καλοκαίρι:

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η αυξημένη θερμοκρασία του περιβάλλοντος δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροοργανισμών, με τη σαλμονέλωση να συγκαταλέγεται στις συχνότερες τροφιμογενείς λοιμώξεις.

Βασικές αιτίες είναι η ακατάλληλη συντήρηση των τροφίμων, η ελλιπής θερμική επεξεργασία ή η επιμόλυνση κατά την προετοιμασία γευμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη διαχείριση τροφίμων όπως τα πουλερικά, τα αυγά και τα προϊόντα τους, καθώς και κατά την τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας.

Η ενημέρωση του κοινού και η εφαρμογή βασικών κανόνων υγιεινής συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη της σαλμονέλωσης και στην προστασία της δημόσιας υγείας.