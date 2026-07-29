Συναγερμός για τα Στενά του Ορμούζ: Απειλη για τη βιοποικιλότητα τα πλοία-φαντάσματα

Snapshot Περισσότερα από 1.500 εμπορικά πλοία έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας περιβαλλοντική απειλή.

Τα ακινητοποιημένα πλοία φιλοξενούν πυκνές κοινότητες θαλάσσιας ζωής που μπορούν να εξαπλώσουν χωροκατακτητικά είδη παγκοσμίως όταν επανεκκινήσει η ναυτιλία.

Τα χωροκατακτητικά είδη απειλούν τη βιοποικιλότητα, μπορούν να προκαλέσουν τοπική εξαφάνιση οργανισμών και να επιφέρουν οικονομικές ζημίες σε αλιεία και υποδομές.

Οι ειδικοί προτείνουν καθαρισμό και επιθεώρηση των πλοίων πριν την αναχώρησή τους από τον Κόλπο και αυξημένη παρακολούθηση και άμεση διαχείριση σε λιμάνια υποδοχής.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός αναπτύσσει νομικά δεσμευτικά μέτρα για τον έλεγχο της βιολογικής ρύπανσης και τη μείωση της μεταφοράς χωροκατακτητικών ειδών. Snapshot powered by AI

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει δημιουργήσει συνθήκες για μια ακραία παγκόσμια απειλή για τη βιοποικιλότητα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι χιλιάδες εγκλωβισμένα πλοία θα μπορούσαν να εξαπλώσουν χωροκατακτητικά θαλάσσια είδη σε όλους τους ωκεανούς του κόσμου μόλις αρχίσουν να πλέουν ξανά.

Περισσότερα από 1.500 εμπορικά πλοία έχουν κολλήσει στον Κόλπο από τότε που έκλεισε η στρατηγικής σημασίας πλωτή οδός στις 28 Φεβρουαρίου, μετά το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Μια διεθνής ομάδα θαλάσσιων βιολόγων δήλωσε ότι με τα ακινητοποιημένα πλοία να παραμένουν ακίνητα, τα κύτη τους γεμίζουν με θαλάσσια ζωή - από μικρόβια και φύκια μέχρι πεταλίδες και άλλα ασπόνδυλα - που θα μπορούσαν να μεταβούν σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο όταν ξαναρχίσει το εμπόριο.

Ο καθηγητής Μάριο Ταμπούρι, του Κέντρου Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Αν έπρεπε να σχεδιάσετε το χειρότερο σενάριο, δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να το είχατε κάνει διαφορετικά. Είναι η τέλεια καταιγίδα». Η έρευνα περιγράφει την κατάσταση ως ένα πιθανό θαλάσσιο «γεγονός υπερ-διασποράς βιο-εισβολής», υποστηρίζοντας ότι καμία προηγούμενη διαταραχή της ναυτιλίας δεν είχε ως αποτέλεσμα τόσα πολλά πλοία να παραμείνουν αδρανή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα πλοία συνήθως παραμένουν αγκυροβολημένα σε ένα λιμάνι μόνο για μία έως τρεις ημέρες, περιορίζοντας την ανάπτυξη οργανισμών στις βυθισμένες επιφάνειές τους. Ωστόσο, πολλά πλοία που έχουν παγιδευτεί στον Κόλπο έχουν παραμείνει ακίνητα για μήνες, επιτρέποντας σε πυκνές θαλάσσιες κοινότητες να εγκατασταθούν.

Εάν χιλιάδες σκάφη αναχωρήσουν μεταφέροντας πεταλίδες, φύκια, μύδια και άλλους οργανισμούς, θα μπορούσαν να εισαγάγουν χωροκατακτητικά είδη που θα ανταγωνίζονται την ιθαγενή άγρια ​​ζωή, θα μεταδίδουν ασθένειες και θα αλλοιώνουν μόνιμα τα θαλάσσια οικοσυστήματα. «Όταν μετακινούνται οργανισμοί, μπορούν να μειώσουν τη βιοποικιλότητα στις περιοχές που εισβάλλουν, προκαλώντας τοπική εξαφάνιση των οργανισμών που εκτοπίζουν», δήλωσε ο Tαμπούρι.

Τα χωροκατακτητικά είδη μπορούν επίσης να καταστρέψουν την αλιεία, να φράξουν τα συστήματα ψύξης των σταθμών παραγωγής ενέργειας, με τη διαχείρισή τους να κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για τη διαχείρισή τους, πρόσθεσε.

Ο Κόλπος αποτελεί ήδη σημείο μηδέν για θαλάσσιες εισβολές, με προηγούμενες μελέτες να έχουν εντοπίσει δεκάδες μη ιθαγενή είδη που έχουν εισαχθεί κυρίως μέσω εμπορικών πλοίων. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η ακραία ζέστη και η μεγάλη ποσότητα αλατιού της περιοχής μπορεί να καθιστούν τους οργανισμούς ιδιαίτερα ανθεκτικούς.

«Είναι αρκετά ανθεκτικά. Έχουν συνηθίσει σε ακραία περιβάλλοντα, υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή αλατότητα», είπε ο Ταμπούρι. «Αυτοί οι ανθεκτικοί οργανισμοί που μπορούν συχνά να αντέξουν σε αυτά τα ακραία περιβάλλοντα αποτελούν πραγματικά καλούς εισβολείς».

Η μελέτη ανέφερε ότι μεμονωμένα πλοία μπορεί να έχουν ήδη απελευθερώσει εκατομμύρια προνύμφες στα νερά του Κόλπου κατά τη διάρκεια της πολύμηνης παραμονής. Καθώς η ναυτιλία επανεκκινείται, τα παράσιτα και οι παθογόνοι οργανισμοί σε «κοινότητες βιορρύπανσης» που αποικίζουν τα κύτη των πλοίων, θα μπορούσαν να εξαπλωθούν γρήγορα μέσω του παγκόσμιου ναυτιλιακού δικτύου.

Ο Tαμπούρι προέτρεψε τις κυβερνήσεις και τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιθεωρούν και να καθαρίζουν τα πλοία πριν από την αναχώρησή τους από τον Κόλπο, όπου είναι δυνατόν, ενώ τα λιμάνια που αναμένουν αφίξεις θα πρέπει να αυξήσουν την παρακολούθηση για τα χωροκατακτητικά είδη και να θεσπίσουν σχέδια ταχείας αντίδρασης. «Από πολλές απόψεις, είναι σαν την παρακολούθηση της γρίπης ή του Covid. Θέλετε να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, να το εντοπίσετε νωρίς. Αν βρείτε κάτι, διαχειριστείτε το αμέσως.»

Εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) δήλωσε: «Η βιολογική ρύπανση μπορεί να αποτελέσει βασικό φορέα μεταφοράς χωροκατακτητικών υδρόβιων ειδών. Υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς ειδών εάν τα πλοία δεν είναι σε θέση να απομακρύνουν τη ρύπανση πριν εγκαταλείψουν μια περιοχή, μετά από παρατεταμένη χρονική περίοδο σε μια περιοχή. Ο ΙΜΟ συνιστά στους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων να ακολουθούν τις οδηγίες του ΙΜΟ για τη βιολογική ρύπανση όσο το δυνατόν περισσότερο.»

«Ο ΙΜΟ αναπτύσσει επί του παρόντος ένα αυτόνομο, νομικά δεσμευτικό μέσο για τον έλεγχο και τη διαχείριση της βιολογικής ρύπανσης των πλοίων, με στόχο την ελαχιστοποίηση της μεταφοράς χωροκατακτητικών υδρόβιων ειδών.» Αναφερόμενος σε οικοσυστήματα όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, τα λιβάδια θαλάσσιας χλόης και τα στρώματα στρειδιών, ο Tαμπούρι δήλωσε: «Εάν οι αρχές δεν αναλάβουν δράση, ορισμένα από τα πιο πολύτιμα θαλάσσια ενδιαιτήματα του κόσμου θα μπορούσαν να υποστούν μόνιμες ζημιές».

«Μερικά από αυτά είναι πιθανό να επηρεαστούν και ίσως να υποστούν ανεπανόρθωτες ζημιές», είπε, αποκαλώντας το μια «υπερ-διασπορά» του τρόπου με τον οποίο τα πλοία μεταφέρουν ήδη χωροκατακτητικά είδη σε όλο τον κόσμο.Ενώ η ανθρώπινη ασφάλεια παραμένει η προτεραιότητα, ο Ταμπούρι ζήτησε από τις κυβερνήσεις να μην παραβλέπουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. «Συγκρούσεις σαν κι αυτή είναι φρικτές», είπε. «Υπάρχει ανθρώπινος πόνος, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ούτε τις περιβαλλοντικές συνέπειες».

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