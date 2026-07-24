Ένας μήνας στη θάλασσα και 2,5 εκατ. δολάρια: Πόσο κοστίζει στα δεξαμενόπλοια η κρίση στo Oρμούζ

Πόσο κοστίζει στα πετρελαιοφόρα η εγκατάλειψη του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters

Νατάσα Παυλοπούλου

Ένας μήνας στη θάλασσα και 2,5 εκατ. δολάρια: Πόσο κοστίζει στα δεξαμενόπλοια η κρίση στo Oρμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Σαουδική Αραβία αναγκάζεται να εξάγει πετρέλαιο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ λόγω αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ από το Ιράν και τους Χούθι.
  • Η νέα διαδρομή προς την Ασία προσθέτει περίπου έναν μήνα στο ταξίδι των δεξαμενόπλοιων, αυξάνοντας το κόστος καυσίμων από 1,26 σε 2,87 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η διέλευση της Διώρυγας του Σουέζ επιβαρύνει τις εξαγωγές με επιπλέον τέλη περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
  • Τα μεγάλα δεξαμενόπλοια πρέπει να πλεύσουν μισογεμάτα μέσω του Σουέζ και να ανεφοδιαστούν στη Μεσόγειο λόγω περιορισμών χωρητικότητας.
  • Ο πετρελαιαγωγός Sumed μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μερική εκφόρτωση και μεταφορά έως 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, παρακάμπτοντας τη Διώρυγα του Σουέζ.
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Με δύο από τις βασικές οδούς εξαγωγής πετρελαίου της - τα στενά του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - να έχουν διακοπεί από το Ιράν και τους συμμάχους του Ιράν Χούθι , η Σαουδική Αραβία αναγκάζεται να καταφύγει στην εξαγωγή πετρελαίου μέσω της Διώρυγας του Σουέζ της Αιγύπτου .

Ενώ το βασίλειο έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τo Σουέζ για να εξάγει μέρος του πετρελαίου του, δεν την έχει δοκιμάσει ως την κύρια εξαγωγική διέξοδο εδώ και δεκαετίες..Σε αντίθεση με τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, όταν οι κορυφαίοι αγοραστές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας βρίσκονταν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η πλειονότητα των αγοραστών της σήμερα βρίσκεται στην Ασία.

Για να φτάσουν λοιπόν στην Ασία, τα δεξαμενόπλοια με σαουδαραβικό πετρέλαιο θα πρέπει να κάνουν τον περίπλου ολόκληρης της Αφρικής, προσθέτοντας περίπου έναν μήνα στο ταξίδι τους. Χρειάζονται μόνο 19 ημέρες για να αποπλεύσει ένα δεξαμενόπλοιο από το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας στην Ταϊβάν μέσω Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.Μια διαδρομή μέσω Σουέζ, Μεσογείου και Γιβραλτάρ και στη συνέχεια γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας διαρκεί 48 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία ναυτιλίας από τις Kpler και LSEG.

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Το ταξίδι αυτο θα διπλασιάσει το κόστος μόνο των καυσίμων σε περίπου 2,87 εκατομμύρια δολάρια από 1,26 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters με βάση δεδομένα του LSEG.Η διέλευση της Διώρυγας του Σουέζ προσθέτει 1 εκατομμύριο δολάρια σε τέλη, σύμφωνα με το LSEG.

Η Σαουδική Αραβία άλλαξε τη διαδρομή του μεγαλύτερου μέρους των εξαγωγών πετρελαίου της από τον Κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα, όταν ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν διέκοψε τις μεταφορές μέσω του Ορμούζ τον Φεβρουάριο. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα αυτή την εβδομάδα, καθιστώντας την παράκαμψη μη ασφαλή και ενθαρρύνοντας το βασίλειο να στείλει πετρέλαιο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ .

Τα μεγάλα δεξαμενόπλοια θα πρέπει να πλεύσουν μέσω του Σουέζ μισογεμάτα λόγω περιορισμών και να ανεφοδιάζονται στη Μεσόγειο, σύμφωνα με την Energy Aspects.Για να το επιτύχει αυτό, η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να εκφορτώσει μερικώς δεξαμενόπλοια στον αγωγό Sumed, έναν πετρελαϊκό αγωγό μήκους 320 χιλιομέτρων που παρακάμπτει τον αγωγό του Σουέζ και συνδέει τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Ain Sokhna στην Ερυθρά Θάλασσα με το Sidi Kerir στη Μεσόγειο.

Ο αγωγός μπορεί να μεταφέρει έως και 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τις συνολικές εξαγωγές του βασιλείου ύψους 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

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