ΗΠΑ: 13η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν – Στο στόχαστρο στρατιωτικές και ναυτικές υποδομές

Snapshot Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις για 13 συνεχόμενες νύχτες κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτικές και ναυτικές υποδομές.

Τα πλήγματα είχαν ως σκοπό τον περιορισμό της ιρανικής απειλής κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι στόχοι περιλάμβαναν κέντρα διοίκησης, αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.

Η CENTCOM διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται με αμερικανική υποστήριξη.

Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτή την περίοδο στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, έχουν στόχο να περιορίσουν την απειλή για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, τα τελευταία πλήγματα σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/7) και είχαν ως στόχο στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και ναυτικές υποδομές.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα παραμένει ανοιχτό, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που αποδίδονται στους Φρουρούς της Επανάστασης, και ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται με την υποστήριξη των αμερικανικών δυνάμεων.

Στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής επιχειρούν αυτή την περίοδο περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με τη CENTCOM.