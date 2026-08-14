Περού: Συναγερμός για ξηρασία από το El Niño – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πάνω από 600 δήμοι

Οι αρχές προειδοποιούν για πολύ υψηλό κίνδυνο ξηρασίας σε μεγάλο μέρος της χώρας, με συνέπειες για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη διατροφική ασφάλεια.

Γιάννης Φιλιππάκος

Περού: Συναγερμός για ξηρασία από το El Niño – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πάνω από 600 δήμοι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πάνω από 600 δήμοι στο Περού τέθηκαν σε κατάστασητακτης ανάγκης λόγω υψηλού κινδύνου ξηρασίας από το φαινόμενο El Niño.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει στην προστασία της διατροφικής ασφάλειας και στον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στις τοπικές και κεντρικές αρχές.
  • Το El Niño αναμένεται να προκαλέσει διαφορετικές επιπτώσεις, με ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και πλημμύρες σε άλλες.
  • Περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από πλημμύρες και κατολισθήσεις που σχετίζονται με το El Niño.
  • Η νέα πρόεδρος Κέικο Φουχιμόρι ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής επιτροπής για την επιτάχυνση έργων πρόληψης και παρεμβάσεων.
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε περισσότερο από το ένα τρίτο των δήμων του Περού, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για τις επιπτώσεις του φαινομένου El Niño, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες.

Το μέτρο αφορά πάνω από 600 από τους περίπου 1.800 δήμους της χώρας και εστιάζει κυρίως στον κίνδυνο παρατεταμένης ξηρασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές των Άνδεων και του Αμαζονίου.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, βασικός στόχος είναι η προστασία της διατροφικής ασφάλειας και ο καλύτερος συντονισμός των τοπικών αρχών με την κεντρική διοίκηση, καθώς θεωρείται πολύ υψηλός ο κίνδυνος για τον πληθυσμό, τη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία.

Το El Niño αναμένεται να προκαλέσει διαφορετικές επιπτώσεις ανά περιοχή, με ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε ορισμένα σημεία και ξηρασία σε άλλα.

Ήδη από τις αρχές Ιουλίου είχε κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περίπου 800 δήμους, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές, λόγω του άμεσου κινδύνου έντονων βροχοπτώσεων.

Η νέα πρόεδρος του Περού, Κέικο Φουχιμόρι, ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ειδικής επιτροπής για την επιτάχυνση των έργων πρόληψης και των παρεμβάσεων ενόψει των συνεπειών του φαινομένου.

Σύμφωνα με το CENEPRED, περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ υψηλό κίνδυνο από πλημμύρες και κατολισθήσεις που συνδέονται με το El Niño.

Το Περού έχει πληγεί και στο πρόσφατο παρελθόν από ακραία φαινόμενα. Το 2023, πλημμύρες και κατολισθήσεις που εντάθηκαν από το El Niño είχαν προκαλέσει τον θάνατο 99 ανθρώπων.

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