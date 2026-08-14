Ευρωπαϊκό Στίβου: Όγδοος ο Δημήτρης Παυλίδης στη δισκοβολία στον πρώτο του ευρωπαϊκό τελικό

Snapshot Ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την όγδοη θέση στον τελικό της δισκοβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η καλύτερη βολή του Παυλίδη ήταν 64,34 μέτρα, η τρίτη καλύτερη της καριέρας του και η καλύτερη σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ο 23χρονος αθλητής συμμετείχε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό δισκοβολίας.

Όλες οι έγκυρες βολές του ήταν πάνω από τα 60 μέτρα, ενώ η άκυρη βολή του ξεπέρασε επίσης τα 60 μέτρα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Σλοβένος Κρίστιαν Τσεχ με 72,51 μέτρα, το ασημένιο ο Λιθουανός Μικόλας Αλέκνα και το χάλκινο ο Γερμανός Χένρικ Γιάνσεν. Snapshot powered by AI

Την 8η θέση κατέλαβε στον τελικό της δισκοβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ ο Δημήτρης Παυλίδης, στέλνοντας το δίσκο στα 64.34μ. Ο 23άχρονος Έλληνας δισκοβόλος «έγραψε» το όνομά του στην ελίτ του αγωνίσματος στην Αγγλία, στην πρώτη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό τελικό.

Αν και είχε τη χειρότερη επίδοση και κατάταξη στο ranking μεταξύ των φιναλίστ, ο Δημήτρης Παυλίδης κοίταξε κατάματα τα μεγαθήρια της ευρωπαϊκής δισκοβολίας. Τα 64.34μ., που είναι η καλύτερη βολή του σε ευρωπαϊκό έδαφος και η τρίτη καλύτερη της καριέρας του, ήρθε με τη δεύτερη προσπάθειά του και τον ανέβασε στην όγδοη θέση από όπου κανείς δεν τον μετακίνησε.

Όλες οι βολές του ήταν ταξίδεψαν μακριά...: 62.45, 64.34, 62.33, 61.55, 61.52. Ακόμη και στην έκτη, που ήταν άκυρη, ο δίσκος πήγε μακρύτερα από τα 60 μέτρα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέλαβε ο Σλοβένος Κρίστιαν Τσεχ με 72.51μ., το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Λιθουανός Μικόλας Αλέκνα με 69.89μ., ενώ ο Γερμανός Χένρικ Γιάνσεν κρέμασε στο στήθος το χάλκινο μετάλλιο με 69.53μ.