Αίγυπτος: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε εμπορικό κέντρο - Κατέρρευσε ασανσέρ - 3 νεκροί, 11 τραυματίες

Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη φιάλης αερίου σε εστιατόριο εντός εμπορικού κέντρου στο Νέο Κάιρο, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά και την κατάρρευση ενός ανελκυστήρα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο εμπορικό κέντρο στην περιοχή Ταγκάμοα, μετά από αναφορές για πυρκαγιά μέσα στο εστιατόριο.

Πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το εμπορικό κέντρο εκκενώθηκε προληπτικά.

مشاهد تظهر سقوط ضحايا في حريق بمول شهير بمنطقة القاهرة الجديدة في مصر pic.twitter.com/MtJs2nUrLM — العربية (@AlArabiya) August 13, 2026

Τα θύματα και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή.

Οι αιγυπτιακές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η έκρηξη και η επακόλουθη κατάρρευση του ανελκυστήρα.