Conference League: Η Χράντετς Κράλοβε αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play offs

Η Τσέχικη ομάδα το τελευταίο εμπόδιο των «πράσινων» πριν τη League Phase της διοργάνωσης – Αποκλείστηκε από την Μπεσίκτας και βρέθηκε στο δρόμο του «τριφυλλιού». 

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Conference League: Η Χράντετς Κράλοβε αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play offs
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Είναι οριστικό. Ο Παναθηναϊκός στα play offs του Conference League, θα αντιμετωπίσει την Χράντετς Κράλοβε. Η Τσέχικη ομάδα αποκλείστηκε από την Μπεσίκτας στον γ’ προκριματικό του Europa League και έτσι βρίσκεται στο δρόμο του «τριφυλλιού». Αποτελώντας το τελευταίο εμπόδιο για τη League Phase.

Η Χράντετς ήταν έτσι κι αλλιώς με την… πλάτη στον τοίχο, καθώς είχε ηττηθεί 1-0 στην έδρα της στο πρώτο ματς. Στη ρεβάνς της Κωνσταντινούπολης έχασε για δεύτερη φορά με το ίδιο σκορ. Το γκολ σημείωσε ο Τσέχος, Τσέρνι, στο 40ο λεπτό.

Το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου. Μία εβδομάδα μετά (27/8) η Χράντετς θα φιλοξενήσει το «τριφύλλι» στην Τσεχία. Με την ομάδα που θα προκριθεί απ’ το ζευγάρι, να προκρίνεται στη League Phase του Conference League. Όποια αποκλειστεί, ολοκληρώνει τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι ημερομηνίες και οι ώρες θα φιξαριστούν και θα ανακοινωθούν από την UEFA.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί μία φορά στο παρελθόν. Συγκεκριμένα στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν 1960-61. Στο πρώτο ματς της τότε ενωμένης Τσεχοσλοβακίας, η Χράντετς επικράτησε 1-0. Στη Λεωφόρο το ματς έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0).

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