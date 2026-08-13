Οι Χούθι επιτέθηκαν με drones στο διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Snapshot Οι αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν με δύο drones σε διυλιστήριο της Aramco στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση έγινε ως αντίδραση σε παραβίαση του εναερίου χώρου της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία.

Οι Χούθι απείλησαν με αποφασιστική απάντηση σε περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες της Σαουδικής Αραβίας.

Η πολυετής εκεχειρία στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης κατέρρευσε τον Ιούλιο με νέες μάχες μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η Βρετανία κάλεσε το Ιράν να σταματήσει την υποστήριξη προς τους Χούθι, επισημαίνοντας την απειλή για τη σταθερότητα της Υεμένης. Snapshot powered by AI

Οι αντάρτες Χούθι στη Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ισχυρίστηκαν την Πέμπτη ότι επιτέθηκαν με δύο drones και χτύπησαν με επιτυχία ένα διυλιστήριο της Aramco στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Saba, το οποίο συνδέεται με την ομάδα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Χούθι έχουν επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία και σε πλοία στη Ερυθρά Θάλασσα. Η ομάδα σκότωσε μάλιστα έξι άτομα σε επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στη θαλάσσια οδό αυτή την εβδομάδα.

🚨 BREAKING – Yemeni forces have struck the Aramco refinery in the Jizan area using two drones. 🔥 🇾🇪🇸🇦 pic.twitter.com/yQlYWIYdjh — GBX (@GBX_Global) August 13, 2026

Το διυλιστήριο δέχτηκε επίθεση ως αντίδραση στην «παραβίαση του εναερίου χώρου και της κυριαρχίας της Υεμένης» από το Σαουδικό Βασίλειο στις επαρχίες Σαάντα και Χατζά, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Η πηγή προειδοποίησε επίσης ότι οι Χούτι θα ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική ενέργεια της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της Υεμένης.

Η ομάδα δήλωσε ότι θα «ανταποκριθεί αποφασιστικά» σε οποιαδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας ή σε οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας εναντίον του έθνους, ανέφερε το Saba.

Η πολυετής εκεχειρία στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης μεταξύ των Χούθι και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία φαίνεται να κατέρρευσε τον Ιούλιο, καθώς ξέσπασαν εκ νέου οι μάχες μεταξύ των περιφερειακών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν επίσης θαλάσσιο αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και επιτέθηκαν σε σαουδικά δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Βρετανία προέτρεψε την Πέμπτη το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, αναφέροντας ότι η υποστήριξη της Τεχεράνης προς την ομάδα αυτή απειλεί τη σταθερότητα της χώρας.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη μακροχρόνια υποστήριξή του προς τους Χούθι, η οποία απειλεί τη σταθερότητα της Υεμένης», δήλωσε η αναπληρώτρια μόνιμη εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στα Ηνωμένα Έθνη, Κέιτ Φόστερ, ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγορώντας τους Χούθι για «απερίσκεπτες… ενέργειες» κατά τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα. «Η πρόσφατη κλιμάκωση επιδεινώνει μια ήδη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση», πρόσθεσε.

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