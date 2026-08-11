Υεμένη: Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones των Χούθι έπληξαν κατοικημένες περιοχές της Μαρίμπ
Ο στρατός της Υεμένης ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο συνοικίες της πόλης Μαρίμπ.
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- Οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε κατοικημένες περιοχές της πόλης Μαρίμπ.
- Ο στρατός της Υεμένης επιβεβαίωσε ότι στόχος ήταν συνοικίες της Μαρίμπ.
- Το Κέντρο Ενημέρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως ενέργειες τρομοκρατικών πολιτοφυλακών.
- Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές από τις επιθέσεις.
Οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κατοικημένων περιοχών στην πόλη Μαρίμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της Υεμένης.
Το μήνυμα του Κέντρου Ενημέρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρει ότι «οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές των Χούθι στοχεύουν κατοικημένες συνοικίες της πόλης Μαρίμπ με βαλλιστικούς πυραύλους και drones».
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.
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