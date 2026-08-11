Υεμένη: Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones των Χούθι έπληξαν κατοικημένες περιοχές της Μαρίμπ

Snapshot Οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε κατοικημένες περιοχές της πόλης Μαρίμπ.

Ο στρατός της Υεμένης επιβεβαίωσε ότι στόχος ήταν συνοικίες της Μαρίμπ.

Το Κέντρο Ενημέρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως ενέργειες τρομοκρατικών πολιτοφυλακών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές από τις επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κατοικημένων περιοχών στην πόλη Μαρίμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού της Υεμένης.

Serangan drone terhadap pangkalan Al-Anad, yang dikuasai oleh Tentara Bayaran Arab Saudi di Yaman selatan.



Sementara itu, Pasukan Yaman juga melancarkan serangan terhadap kumpulan dan kamp Tentara Bayaran Arab Saudi di Marib. pic.twitter.com/Nz9kjln7ZP — SW News - SOFT WAR NEWS (@SoftWarNews) August 10, 2026

Το μήνυμα του Κέντρου Ενημέρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρει ότι «οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές των Χούθι στοχεύουν κατοικημένες συνοικίες της πόλης Μαρίμπ με βαλλιστικούς πυραύλους και drones».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.