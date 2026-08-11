Κόνιτσα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην τοποθεσία «Κλέφτης»

Snapshot Η πυρκαγιά στην τοποθεσία «Κλέφτης» στην Κόνιτσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος από την 5η ΕΜΟΔΕ και ένα όχημα.

Η πρόσβαση στην περιοχή ήταν δύσκολη λόγω του ορεινού και δασικού χαρακτήρα της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση σε υψόμετρο 1.846 μέτρων. Snapshot powered by AI

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε δασική περιοχή στην τοποθεσία «Κλέφτης», στην περιοχή της Κόνιτσας, στην Πίνδο.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες, μαζί με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος από την 5η ΕΜΟΔΕ και ένα όχημα.

Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση είναι δύσκολη λόγω του ορεινού και δασικού χαρακτήρα της περιοχής, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, σε υψόμετρο 1.846 μέτρων.