Κρήτη: 17χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με το zapranews.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Δημητρακάκη, όταν μια 17χρονη βουλγαρικής καταγωγής κοπέλα τον κατήγγειλε ο πως την κλείδωσε εδώ μέσα.

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