Κρήτη: 17χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία
Ένα σοβαρό επεισόδιοΈνα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο κέντρο των Χανίων, όπου οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο 24χρονος άνδρας παλαιστινιακής καταγωγής κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.
Σύμφωνα με το zapranews.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Δημητρακάκη, όταν μια 17χρονη βουλγαρικής καταγωγής κοπέλα τον κατήγγειλε ο πως την κλείδωσε εδώ μέσα.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:07 ∙ LIFESTYLE