Δεκαπενταύγουστος 2026: Πώς αμείβεται η αργία – Τι ισχύει για όσους εργαστούν

Η 15η Αυγούστου είναι υποχρεωτική αργία και φέτος πέφτει Σάββατο – Τι δικαιούνται εργαζόμενοι με μισθό ή ημερομίσθιο και πότε προβλέπεται προσαύξηση 75%

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Δεκαπενταύγουστος 2026: Πώς αμείβεται η αργία – Τι ισχύει για όσους εργαστούν
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  • Η 15η Αυγούστου 2026 είναι υποχρεωτική αργία που πέφτει Σάββατο και ισχύουν ειδικοί κανόνες αμοιβής για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
  • Οι εργαζόμενοι με πενθήμερο σύστημα και ημερομίσθιο δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο αν δεν εργαστούν, ενώ οι μηνιαίοι μισθωτοί λαμβάνουν τον κανονικό μισθό τους.
  • Όσοι εργαστούν την ημέρα της αργίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα δικαιούνται ημερομίσθιο ή μισθό συν προσαύξηση 75% επί του ωρομισθίου ή του 1/25 του μισθού.
  • Αν το Σάββατο 15 Αυγούστου είναι η έκτη ημέρα εργασίας, η απασχόληση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 8 ώρες και προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 40%.
  • Επιχειρήσεις που ανοίγουν εκτάκτως την αργία πρέπει να καταβάλουν επιπλέον αποζημίωση και προσαυξήσεις στους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο.
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Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί μία από τις υποχρεωτικές αργίες του έτους και για το 2026 η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου πέφτει Σάββατο. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για την αμοιβή των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ανάλογα με το εάν θα εργαστούν ή όχι, τον τρόπο αμοιβής τους αλλά και το αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, η 15η Αυγούστου περιλαμβάνεται στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας. Κατά κανόνα απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπεται νόμιμα να λειτουργούν τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες.

Τι ισχύει για όσους δεν εργαστούν

Στις επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν το Σάββατο 15 Αυγούστου, οι εργαζόμενοι με πενθήμερο σύστημα εργασίας που αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο, παρά το γεγονός ότι η αργία συμπίπτει με Σάββατο. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά τον μηνιαίο μισθό τους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή λόγω της αργίας.

Για όσους απασχολούνται με εξαήμερο σύστημα, οι ημερομίσθιοι που δεν θα εργαστούν την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου θα λάβουν κανονικά το ημερομίσθιο που τους αναλογεί —δηλαδή συνολικά έξι ημερομίσθια για την εβδομάδα— ενώ για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό καταβάλλεται κανονικά ο μισθός τους.

δουλεια γραφείου

Unsplash

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν τον Δεκαπενταύγουστο

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα εργαστούν στις 15 Αυγούστου δικαιούνται το κανονικά καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, καθώς και προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται επίσης προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και αντιστοιχεί στις ώρες που θα εργαστούν την ημέρα της αργίας. Η κανονική αμοιβή για την ημέρα θεωρείται ότι περιλαμβάνεται ήδη στον μηνιαίο μισθό τους.

Τι γίνεται αν το Σάββατο είναι η έκτη ημέρα εργασίας

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για εργαζόμενους με πενθήμερη απασχόληση που θα κληθούν να εργαστούν το Σάββατο 15 Αυγούστου και η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί την έκτη ημέρα εργασίας της εβδομάδας.

Στην περίπτωση αυτή, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, η απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες και προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 40%, πέρα από την προσαύξηση που προβλέπεται για την εργασία κατά την υποχρεωτική αργία.

Αν μια επιχείρηση που κανονικά είναι κλειστή ανοίξει εκτάκτως

Εάν μια επιχείρηση που συνήθως δεν λειτουργεί τις Κυριακές και τις αργίες ανοίξει εκτάκτως και νόμιμα στις 15 Αυγούστου, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό που θα απασχοληθούν πλήρως δικαιούνται επιπλέον 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους, μαζί με την προβλεπόμενη προσαύξηση 75%.

Αντίστοιχα, οι ημερομίσθιοι δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο, ενώ πάνω στο νόμιμο ωρομίσθιο υπολογίζεται και η προσαύξηση 75% για τις ώρες εργασίας κατά την αργία.

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