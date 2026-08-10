ΗΠΑ: Πάνω από 175.000 βίζες ανακάλεσε η κυβέρνηση Τραμπ - Κυρίως ποινικών

 Οι ανακλήσεις αφορούν περιπτώσεις στις οποίες αλλοδαποί παραβίασαν τους όρους της βίζας τους, διέπραξαν ποινικά αδικήματα, προέτρεψαν σε βία κατά Αμερικανών πολιτών, εξαπάτησαν πολίτες ή θεωρήθηκαν ότι αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Πάνω από 175.000 βίζες ανακάλεσε η κυβέρνηση Τραμπ - Κυρίως ποινικών
ΚΟΣΜΟΣ
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Περισσότερες από 175.000 βίζες αλλοδαπών έχει ανακαλέσει η κυβέρνηση τωνΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι ανακλήσεις αφορούν περιπτώσεις στις οποίες αλλοδαποί παραβίασαν τους όρους της βίζας τους, διέπραξαν ποινικά αδικήματα, προέτρεψαν σε βία κατά Αμερικανών πολιτών, εξαπάτησαν πολίτες ή θεωρήθηκαν ότι αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οι περισσότερες ανακλήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα, έγιναν μετά από επαφές των κατόχων βίζας με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Μεταξύ των συχνότερων αιτιών περιλαμβάνονται περιστατικά επίθεσης, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, κλοπών και αδικημάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων σε άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, απαγωγή και εμπορία ανθρώπων, καθώς και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σε ξεχωριστή περίπτωση, αμερικανική πρεσβεία στη Βόρεια Αφρική ανακάλεσε περισσότερες από 100 βίζες από γονείς που, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ταξίδεψαν στις ΗΠΑ κυρίως για να γεννήσουν εκεί, προκειμένου τα παιδιά τους να αποκτήσουν αμερικανική υπηκοότητα.

Παράλληλα, το υπουργείο ανέφερε ότι ανακλήθηκαν βίζες αλλοδαπών που φέρονται να «πανηγύρισαν» τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Τον Ιανουάριο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει ότι είχε ανακαλέσει περισσότερες από 100.000 βίζες, αριθμός που αποτελούσε τότε ρεκόρ.

Αυστηρότεροι έλεγχοι

Η ανάκληση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει προχωρήσει παράλληλα σε εκτεταμένες απελάσεις και αυστηρότερους ελέγχους για τη χορήγηση νέων θεωρήσεων εισόδου.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν ενισχύσει, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των αιτούντων βίζα. Οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων και ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει την πρακτική, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι διευρυμένοι έλεγχοι μπορεί να επηρεάσουν την ελευθερία της έκφρασης και να οδηγήσουν σε στοχοποίηση μεταναστών.

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