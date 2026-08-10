Στο έλεος του τυφώνα «Dolphin» η Κίνα: Πάνω από 1 εκατ. εκκενώσεις - Οι άνεμοι έφτασαν τα 151χλμ/ώρα

Αντιμέτωπη με έναν πρωτοφανή ισχυρό τροπικό τυφώνα, τον κυκλώνα «Dolphin» βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής 09 Αυγούστου η Κίνα, αναγκάζοντας τις αρχές να εκκενώσουν πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην ανατολική ακτή της χώρας και να ακυρώσουν εκατοντάδες πτήσεις.

Η καταιγίδα είναι η ισχυρότερη που έχει πλήξει την Κίνα φέτος και προκάλεσε επίσης πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές των Φιλιππίνων αφού «συνοδευόταν» από ανέμους με ταχύτητα έως 151 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ως εκ τούτου πάνω από 1.000 πτήσεις στη Σαγκάη ακυρώθηκαν.

Οι ριπές των ανέμων ήταν τόσο σφοδρές που ο Πύργος της Σαγκάης — το τρίτο υψηλότερο κτίριο στον κόσμο δεχόταν ισχυρούς κραδασμούς και χρειάστηκε ειδικό σύστημα προκειμένου να μπορέσει να σταθεροποιηθεί, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

https://www.instagram.com/reel/Db3G4YKjOJW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μάλιστα, στο ίδιο βίντεο φαίνεται πως οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί που κατόρθωσαν να αναποδογυρίσουν μια νταλίκα, την ώρα που οι κάτοικοι αδυνατούσαν να κρατήσουν τις ομπρέλες τους ανοιχτές για να προστατευτούν από τη βροχόπτωση.