Άρτα: Στιγμές αγωνίες για 16χρονο - Έπεσε σε γκρεμό μετά από τροχαίο

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (10/8) στην Άρτα, όταν ένας 16χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας έπεσε σε γκρεμό μετά από τροχαίο στην περιοχή Γιαννιώτη.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και άμεσα κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, η οποία εξετράπη της πορείας της μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στον επαρχιακό δρόμο Κομποτίου – Σκουληκαριάς, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε γκρεμό.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον νεαρό σε δύσβατο σημείο και, χρησιμοποιώντας φορείο και σχοινιά, κατάφεραν να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.

Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον 16χρονο να έχει τις αισθήσεις του.

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