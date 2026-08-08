Δύο αστυνομικοί τραυματίες σε τροχαίο στην Αθηνών -Σουνίου - Τους χτύπησε ΙΧ που έκανε αναστροφή

Μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Δύο αστυνομικοί τραυματίες σε τροχαίο στην Αθηνών -Σουνίου - Τους χτύπησε ΙΧ που έκανε αναστροφή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονήσι όταν η μοτοσικλέτα τους συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε αναστροφή στο ύψος της παραλίας Πεύκο, προκαλώντας τη σύγκρουση.
  • Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, με την κατάσταση του ενός να είναι πιο σοβαρή.
  • Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα και ήταν ενοικιαζόμενο, χρησιμοποιούμενο από τουρίστες.
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Δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (08/08) στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο Λαγονήσι, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να επιχείρησε αναστροφή στο ύψος της παραλίας Πεύκο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα των αστυνομικών.

Μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Στην συνέχεια, οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του ενός αστυνομικού προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το όχημα ήταν ενοικιαζόμενο και το χρησιμοποιούσαν τουρίστες.

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