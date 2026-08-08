ΑΕΚ - Athens Kallithea 4-0: Χατ τρικ Γκατσίνοβιτς και πρώτο γκολ Βιτάλις, πριν το Super Cup

Η ΑΕΚ επικράτησε με το εμφατικό 4-0 της Athens Kallithea στην Allwyn Arena, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο τα φιλικά προετοιμασίας της ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. 

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ΑΕΚ - Athens Kallithea 4-0: Χατ τρικ Γκατσίνοβιτς και πρώτο γκολ Βιτάλις, πριν το Super Cup
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τα φιλικά προετοιμασίας της, επικρατώντας με 4-0 της Athens Kallithea στην Allwyn Arena και αφήνοντας θετικές εντυπώσεις ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεών της.

Από τα πρώτα λεπτά ξεχώρισε ο Μίλαν Βιτάλις, ο οποίος μαζί με τον δραστήριο Ζουμπκόφ δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 9’, όταν ο Ζουμπκόφ ξεκίνησε την επίθεση και μετά το γύρισμα του Ρότα οι Ζίνι και Γιόβιτς δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη φάση.

Στο 18’, όμως, ο Βιτάλις έδειξε την ποιότητά του. Ο νεοαποκτηθείς άσος κοντρόλαρε εξαιρετικά μέσα στην περιοχή, απέφυγε με προσποίηση τον αντίπαλό του και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ΑΕΚ βρήκε και δεύτερο γκολ στο 27’, έπειτα από όμορφη ομαδική προσπάθεια, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ, καθώς ο Ζίνι ήταν εκτεθειμένος μετά το γύρισμα του Καλοσκάμη.

Ο Βιτάλις συνέχισε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιχνίδι και δημιούργησε δύο ακόμη καλές στιγμές πριν από την ανάπαυλα, όμως τόσο ο Γιόβιτς στο 39’ όσο και ο Ζουμπκόφ στο 44’ δεν κατάφεραν να βρουν στόχο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε ολική αλλαγή της ενδεκάδας στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η εικόνα της ΑΕΚ παρέμεινε εξαιρετική.

Ο Γκατσίνοβιτς χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να αφήσει το αποτύπωμά του. Στο 48’ ο Σέρβος έπιασε ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε ξανά στο σωστό σημείο. Μετά την απόκρουση σε σουτ του Μάγερ, πήρε το ριμπάουντ και από κοντά διαμόρφωσε το 3-0.

Ο Γκατσίνοβιτς ολοκλήρωσε το προσωπικό του σόου στο 70’, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ. Η πίεση των Κάιρινεν και Βάργκα ψηλά απέφερε αποτέλεσμα, ο Σέρβος έγινε αποδέκτης της μπάλας και με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 4-0.

Η ΑΕΚ είχε ακόμη δύο καλές ευκαιρίες μέχρι το τέλος, με τους ιδιαίτερα δραστήριους Κοϊτά και Μάγερ, χωρίς όμως να αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι, η Ένωση ολοκλήρωσε με εμφατική νίκη την προετοιμασία της και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στον ΟΦΗ για το Super Cup.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια (46’ Μπαλαμώτης), Ρότα (46’ Γκεοργκίεφ), Βίντα (46’ Μουκουντί), Πενράις (46’ Πήλιος), Ρέλβας (46’ Αλεξίου), Βιτάλις (46’ Κάιρινεν), Κουτέσα (46’ Κοϊτά), Καλοσκάμης (46’ Γκατσίνοβιτς), Ζούμπκοφ (46’ Μάγερ), Γιόβιτς (46’ Βάργκα), Ζίνι (46’ Μάνταλος).

ATHENS KALLITHEA (Βαγγέλης Μόρας): Αγγελόπουλος (71’ Καλιάρος), Σταματούλλας (81’ Γκέζος), Προβυδάκης (58’ Μάτι), Αναστασίου (81’ Βενάκης), Τζανδάρης (58’ Κοντονίκος), Μπαουτίστα (67’ Μανιάς), Φαϊτάκης (67’ Καντίγιο), Λόπεζ, Φροσύνης (58’ Κουρφαλίδης), Ρόμο (67’ Βάρκας).

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