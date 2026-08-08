Ρέθυμνο: Πέντε νεαροί ξυλοκόπησαν 51χρονο Βρετανό στο λιμάνι

Snapshot Η επίθεση συνέβη στον εμπορικό λιμένα Ρεθύμνου και προκάλεσε σωματικές κακώσεις στον 51χρονο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για ιατρική φροντίδα.

Ο 51χρονος δεν χρειάστηκε νοσηλεία και έλαβε εξιτήριο την ίδια ημέρα. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη πέντε νεαρών προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου 8 Αυγούστου οι λιμενικές αρχές στο Ρέθυμνο, μετά από περιστατικό επίθεσης σε βάρος ενός 51χρονου Βρετανού, ο οποίος υπέστη σωματικές κακώσεις.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 19, 20 και 21 ετών, ενώ τρεις από τους πέντε είναι 21 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Λιμενικό, οι νεαροί φέρονται να επιτέθηκαν στον 51χρονο και να τον τραυμάτισαν, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον εμπορικό λιμένα Ρεθύμνου.

Μετά το συμβάν, ο 51χρονος παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να λάβει ιατρική φροντίδα.

Αφού ολοκληρώθηκε ο ιατρικός έλεγχος, ο τραυματίας δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία και πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα.