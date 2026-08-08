Χωριό στην Ισπανία ετοιμάζεται να «βουλιάξει» από τουρίστες για να δουν την έκλειψη ηλίου

Το ορεινό χωριό Σομοσιέρα θα «σκοτεινιάσει» για 89 δευτερόλεπτα

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Χωριό στην Ισπανία ετοιμάζεται να «βουλιάξει» από τουρίστες για να δουν την έκλειψη ηλίου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το χωριό Σομοσιέρα στην Ισπανία προετοιμάζεται για την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου, που δεν έχει εμφανιστεί στην περιοχή πάνω από 120 χρόνια.
  • Η Σομοσιέρα θεωρείται το καλύτερο σημείο κοντά στη Μαδρίτη για την παρατήρηση της έκλειψης, με διάρκεια συσκότισης 1 λεπτού και 29 δευτερολέπτων υπό καθαρό ουρανό.
  • Η τοπική κοινότητα ανησυχεί για την διαχείριση έως και 2.000 επισκεπτών, λόγω περιορισμένων υποδομών όπως χώροι στάθμευσης, νερό και εστιατόριο.
  • Το τοπικό συμβούλιο εκπαίδευσε εθελοντές σε συνεργασία με εταιρεία αστροτουρισμού για την ασφαλή καθοδήγηση του κοινού κατά τη διάρκεια της έκλειψης.
  • Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενημέρωση για την προστασία των ματιών, καθώς η παρατήρηση χωρίς κατάλληλα μέσα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
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Σε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασίας βρίσκεται το μικρό ορεινό χωριό Σομοσιέρα στην Ισπανία, ενόψει της ολικής έκλειψης ηλίου της 12ης Αυγούστου. Με μόλις 93 μόνιμους κατοίκους, ο οικισμός ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα πρωτοφανές κύμα τουριστών, καθώς θεωρείται το ιδανικότερο σημείο παρατήρησης του σπάνιου φαινομένου, το οποίο έχει να εμφανιστεί στην περιοχή πάνω από 120 χρόνια.

Η Σομοσιέρα βρίσκεται σε υψόμετρο 1.440 μέτρων, στα βόρεια σύνορα της περιφέρειας της Μαδρίτης με τις περιοχές Καστίλλη-Λεόν και Καστίλλη-Λα Μάντσα —περιοχές με παράδοση στον αστροτουρισμό. Κανένα άλλο σημείο τόσο κοντά στην ισπανική πρωτεύουσα δεν προσφέρει αντίστοιχη εμπειρία: ολική συσκότιση διάρκειας ενός λεπτού και 29 δευτερολέπτων υπό πεντακάθαρο ουρανό.

Οι ανησυχίες για το κύμα επισκεπτών

Παρά τον ενθουσιασμό, η τοπική κοινότητα προβληματίζεται για το αν θα καταφέρει να διαχειριστεί τον όγκο των ταξιδιωτών. Με την προσέλευση να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 2.000 άτομα, τα ερωτήματα για τους χώρους στάθμευσης, την επάρκεια του νερού αλλά και την αντοχή του μοναδικού εστιατορίου του χωριού παραμένουν πιεστικά.

«Το γεγονός ότι προκριθήκαμε ως το καλύτερο σημείο της περιφέρειας για τη θέαση της έκλειψης έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στα ΜΜΕ και τα social media», αναφέρει η υπεύθυνη τουρισμού του τοπικού συμβουλίου, Ίραμ Λόπεζ Μουνιόζ. «Αναμένουμε μεγάλη προσέλευση, τόσο από τη Μαδρίτη όσο και από το εξωτερικό. Επειδή είμαστε πολύ κοντά σε μια πολυπληθή πρωτεύουσα, πολλοί θα έρθουν αυθόρμητα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, κάτι που είναι εντελώς εκτός του ελέγχου μας», προσθέτει.

Εκπαίδευση εθελοντών και μέτρα προστασίας

Για να αντιμετωπίσει την πρόκληση, το τοπικό συμβούλιο επιστράτευσε εθελοντές. Σε συνεργασία με την El Nocturnario, μια εταιρεία εξειδικευμένη στον αστροτουρισμό, διοργανώθηκε ειδικό σεμινάριο εκπαίδευσης ώστε οι εθελοντές να καθοδηγήσουν με ασφάλεια το κοινό κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της υγείας, καθώς η παρατήρηση του φαινομένου χωρίς τα κατάλληλα μέσα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Όπως σημείωσε μία από τις εθελόντριες, η εκπαίδευση ήταν αποκαλυπτική: «Δεν γνώριζα ότι η έκλειψη μπορεί να προκαλέσει τόσο σοβαρά εγκαύματα στα μάτια. Είναι ένα ιστορικό επιστημονικό γεγονός, αλλά η σωστή ενημέρωση είναι απαραίτητη».

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