Καιρός: «Hot-Dry-Windy» το επόμενο 48ωρο – Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τον κίνδυνο πυρκαγιών

Snapshot Τις επόμενες 48 ώρες αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυροί βόρειοι άνεμοι, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο μπορεί να φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία τοπικά θα αγγίξει τους 39-40 βαθμούς Κελσίου.

Οι συνθήκες «Hot-Dry-Windy» δυσκολεύουν την αντιμετώπιση πυρκαγιών και απαιτούν αυξημένη προσοχή για την αποφυγή εστιών ανάφλεξης.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για μηδενική ανοχή στην απροσεξία, καθώς ακόμα και μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη φωτιά.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 48ωρο βρίσκεται μπροστά, καθώς από την Κυριακή 9 Αυγούστου ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών βοριάδων δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, περιγράφοντας τις συνθήκες που αναμένονται ως «Hot-Dry-Windy», ένα περιβάλλον δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, το οποίο μπορεί να καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την αντιμετώπιση μιας φωτιάς.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, οι βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι ριπές θα είναι ακόμη ισχυρότερες. Παράλληλα, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν τους 39-40 βαθμούς Κελσίου.

Το δύσκολο 48ωρο

Η Κυριακή και κυρίως η Δευτέρα αναμένεται να είναι οι ημέρες κατά τις οποίες ο συνδυασμός ζέστης και ανέμων θα δοκιμάσει περισσότερο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Οι ισχυροί βοριάδες θα επηρεάσουν κυρίως το Αιγαίο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην Κρήτη, όπου οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Η εικόνα αυτή δεν σημαίνει ότι επίκειται εκδήλωση πυρκαγιάς. Δημιουργεί, όμως, ένα περιβάλλον στο οποίο μια φωτιά, εφόσον εκδηλωθεί, μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα και να γίνει δυσκολότερα διαχειρίσιμη.

Αυτό ακριβώς επισημαίνει και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην προειδοποίησή του, ζητώντας αυξημένη προσοχή τις επόμενες ώρες.

«Μηδενική ανοχή στην απροσεξία»

Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες δεν είναι από μόνες τους ικανές να προκαλέσουν μια πυρκαγιά. Μπορούν όμως να λειτουργήσουν ως καταλύτης στην εξάπλωσή της, εφόσον υπάρξει εστία ανάφλεξης.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, ακόμη και μια ανθρώπινη αμέλεια μπορεί, υπό αυτές τις συνθήκες, να εξελιχθεί μέσα σε λίγα λεπτά σε μεγάλη και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Γι' αυτό και το μήνυμα για το επόμενο διάστημα είναι σαφές: ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων αφήνει ελάχιστα περιθώρια για λάθη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:



"Hot-Dry-Windy: Επικίνδυνο 48ωρο για πυρκαγιές"

Ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται το επόμενο 48ωρο, εξαιτίας του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και παρατεταμένης ξηρασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για συνθήκες «Hot-Dry-Windy», δηλαδή ένα θερμό, ξηρό και ανεμώδες περιβάλλον, που ευνοεί την πολύ γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και δυσκολεύει σημαντικά την κατάσβεσή της. Να θυμόμαστε όμως ότι οι καιρικές συνθήκες δεν βάζουν από μόνες τους τη φωτιά. Μπορούν όμως να μετατρέψουν μέσα σε λίγα λεπτά μια ανθρώπινη αμέλεια σε μεγάλη και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Γι’ αυτό τις επόμενες ώρες απαιτείται μηδενική ανοχή στην απροσεξία».

Τι δείχνει η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Το σκηνικό αναμένεται να γίνει πιο δύσκολο από την Κυριακή, με την ενίσχυση των μελτεμιών και την παραμονή των υψηλών θερμοκρασιών. Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία η έντασή τους θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε τμήματα του Αιγαίου.

Έτσι, το επόμενο 48ωρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Το βασικό μήνυμα των μετεωρολογικών δεδομένων είναι πως η επικινδυνότητα δεν προκύπτει από έναν μόνο παράγοντα, αλλά από τον ταυτόχρονο συνδυασμό ζέστης, ξηρασίας και ανέμων – το λεγόμενο «Hot-Dry-Windy» σκηνικό που περιγράφει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

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