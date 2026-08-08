«Δεν μπορούσες να σταθείς όρθιος» – Το Πόρτο Γερμενό δοκιμάζεται: Από την κόλαση στην αποκατάσταση

Σιωπή, στάχτη και καμένα απομεινάρια μίας ολόκληρης ζωής. Αυτή είναι η εικόνα στο Πόρτο Γερμενό μερικές ημέρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Οι φλόγες υποχώρησαν, όμως, για τους κατοίκους η «μάχη» για επιβίωση και αποκατάσταση μόλις τώρα αρχίζει.

Βαρύς, αμίλητος, με εμφανή θλίψη 70χρονος ιδιοκτήτης αποτεφρωμένου τροχόσπιτου, προσπαθούσε να καθαρίσει το μικρό σχετικά οικόπεδό του απομακρύνοντας καμένα κλαδιά και σίδερα. Αντίθετα, η 60χρονη Κωνσταντίνα, της οποίας είχε υποστεί ζημιές μόνο η βλάστηση του οικοπέδου, δεν έκρυβε το θυμό και την οργή της προς την «Πολιτεία και τα συμφέροντα».

Παράλληλα κι ενώ συνέχιζαν τις περιπολίες για την αποφυγή αναζωπυρώσεων, δυνάμεις και οχήματα της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας ακόμη και ελικόπτερα, οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ Ελευσίνας, στο Πόρτο Γερμενό αποκαθιστούσαν την ηλεκτροδότηση.

Είχαν προπορευτεί οι εργολάβοι με τους εναερίτες για τις αντικαταστάσεις φθαρμένων στοιχείων και κατεστραμμένων στύλων από νέες τσιμεντένιες κολώνες. Επίσης, μικτά κλιμάκια και υπάλληλοι της γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών καταστροφών ολοκλήρωναν τις αυτοψίες καταγραφής και αξιολόγησης των οικημάτων που είχαν υποστεί βλάβες.

«Σε 15 ημέρες θα δοθεί η πρώτη ενίσχυση των 3.000 ή 6.000 ευρώ για τις άμεσες ανάγκες, και τον Σεπτέμβριο οι προκαταβολές με το μισό ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται ο ιδιοκτήτης κάθε κατεστραμμένου σπιτιού, προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες ανοικοδόμησης», τονίζει ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αναφορικά με τη μορφολογία του εδάφους και τον μοναδικό δρόμο διαφυγής που διαθέτουν οι τρεις οικισμοί του κόλπου στο Πόρτο Γερμενό, Προσήλι και Αγ. Νικόλαος, ο δήμαρχος Αρμόδιος Δρίσκος παρατηρεί ότι χαρακτηρίζεται από τις χαράδρες και τους ορεινούς όγκους των Κιθαιρώνα και Πατέρα που το περικλείουν.

Στο σημείο αυτό, ο συνειρμός με την περίπτωση του αδιεξόδου διαφυγής στο Μάτι που οδήγησε στην τραγωδία, ωθεί τον κ. Δρίσκο να παρατηρήσει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά ήταν τρεις φορές πιο επικίνδυνη από εκείνη καθώς υπήρχε πολύ μεγάλη ποσότητα άκαυτου δάσους μεγάλου διαστήματος 50 – 60 ετών, απότομες χαράδρες και σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, έπνεαν «οι ισχυρότεροι άνεμοι της τελευταίας 20ετίας», οι οποίοι και καθιστούσαν αδύνατη την υδροληψία των εναέριων μέσων.

«Δεν μπορούσες να σταθείς όρθιος. Θα είχαν καταστραφεί πολλά περισσότερα σπίτια εάν δεν επιχειρούσαμε οι ίδιοι με δύο τμήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και εθελοντικών ομάδων, της περιοχής», σημειώνει ο πρόεδρος της κοινότητας Βιλίων Βασίλης Φιλάνδρας. «Παραμείναμε με τον δήμαρχο και σβήναμε μικροεστίες σε δένδρα και σημεία με συσσωρευμένη καύσιμη ύλη, δίπλα στα σπίτια», προσθέτει ενώ εξήρε και την «σωτήρια πρακτική» των πυροσβεστών να μεταφέρουν αντλίες και να τις χρησιμοποιούν όπου υπήρχαν δεξαμενές καθώς η έλλειψη ηλεκτροδότησης τις καθιστούσε ανενεργές.

Ο δήμαρχος Αρμόδιος Δρίσκος περιφγράφει την τραγική κατάσταση που βίωσαν οι κάτοικοι και όσοι επιχειρούσαν να ανακόψουν τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τελικά τη ζωή δύο συνανθρώπων μας.

«Ήταν ένας πόλεμος, 24 ώρες το 24ωρο, όπως αυτός που δίνουμε καθημερινά στο Θριάσιο νοσοκομείο», σημειώνει ο δήμαρχος και επεμβατικός καρδιολόγος, προσθέτοντας: «Τις πρώτες ημέρες της πυρκαγιάς, την Παρασκευή (31 Ιουλίου) και το Σάββατο (1 Αυγούστου) είχαμε τα εξής συμβάντα: Ένα μέτωπο πύρινης λαίλαπας, μήκους 7 χλμ που ερχόταν από τη Βοιωτία διαμέσου των σύστοιχων όγκων που συνορεύουν βόρεια με το Πόρτο Γερμενό. Οι καιρικές συνθήκες των 10-11 μποφόρ, ήταν απαγορευτικές για τη λειτουργεία οποιουδήποτε εναέριου μέσου. Παρά τις τέσσερις αντιπυρικές ζώνες που στήθηκαν από επίγειες δυνάμεις, ο καιρός λόγω των περιδινήσεων και των στροβίλων που σχημάτιζε τις διέσχισε σε πάρα πολύ μικρό διάστημα.

Δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν η πυρκαγιά να εισβάλλει ανεξέλεγκτη στον κόλπο του Πόρτο Γερμενού. Βρήκε μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης αλλά και ένα ανάγλυφο με πολλαπλή επικινδυνότητα όπως σε περιοχές όπου στο παρελθόν οι μεγάλες πυρκαγιές δυστυχώς, συνδέθηκαν με τραγωδίες».

«Η επικινδυνότητα στο Πόρτο Γερμενό, ήταν πολλαπλάσια σε σχέση με αυτή στο Μάτι και ενώ εκεί χάσαμε δεκάδες ανθρώπους, εδώ, σε αυτήν την εμπόλεμη κατάσταση που ζήσαμε αυτές τις ημέρες, επιλέξαμε να δώσουμε συγκεκριμένες μάχες, - προσθέτει ο δήμαρχος, λέγοντας: Προτεραιότητα μας ήταν να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή και να μη μείνει κανένας πίσω.

Πετύχαμε 120 απεγκλωβισμούς, ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, άλλων ασθενών καθώς και μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Καταφέραμε να τους απομακρύνουμε όλους με ασφάλεια έξω από τον κόλπο του Πόρτο Γερμενού και σήμερα, να είμαστε στην ευτυχή θέση να μην έχουμε θρηνήσει κανένα δημότη και κανένα επισκέπτη μας. Θρηνούμε βέβαια τους δύο αεροπόρους, τα παιδιά αυτά τα οποία εν ώρα καθήκοντος, έχασαν τη ζωή τους, στην προσπάθεια να προστατεύσουν την περιοχή μας. Τους χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη και θα τους θυμόμαστε για πάντα», ολοκλρήρωσε.

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