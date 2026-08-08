Κρήτη: Δεν είχε γίνει επίσημη καταγγελία - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του παιδόφιλου τουρίστα

Snapshot Στην παραλία Μονοναύτη στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, ένας άνδρας περίπου 60-65 ετών προσπάθησε να δωροδοκήσει υπάλληλο για να ασελγήσει σε 10χρονο κορίτσι.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του γαλλόφωνου άνδρα, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος και δεν βρέθηκε στο ξενοδοχείο του.

Η υπάλληλος σοκαρίστηκε από τις άσεμνες χειρονομίες και τις προσβολές, ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης που κάλεσαν την Αστυνομία, αλλά δεν έγινε επίσημη καταγγελία αρχικά.

Το παιδί, φίλη της κόρης της ιδιοκτήτριας, δεν κατάλαβε τι συνέβη λόγω της γλωσσικής διαφοράς, ενώ η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και συστήνει αυξημένη προσοχή.

Η επιχείρηση δημοσιοποίησε το περιστατικό για ευαισθητοποίηση και προειδοποίηση των κατοίκων, τονίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα μπορούν να συμβούν οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Snapshot powered by AI

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η περίπτωση του παιδόφιλου στην παραλία Μονοναύτη στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, ο οποίος επιχείρησε να χρηματίσει μια νεαρή υπάλληλο επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων για να συναινέσει και να τον αφήσει να ασελγήσει σε ένα μικρό κορίτσι που καθόταν έξω από το μαγαζί.

Το θέμα που έφερε στο προσκήνιο το Newsbomb.gr κάνει το γύρο του διαδικτύου και προκαλεί οργή για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, προσπάθησε να δωροδοκήσει τη νεαρή υπάλληλο ώστε να κάνει τα... στραβά μάτια κι αυτός να κάνει πράξη τις αρρωστημένες ορέξεις το στο 10χρονο κορίτσι.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του γαλλόφωνου άνδρα (σ.σ.: πιθανολογείται ότι είναι Γάλλος ή Βέλγος), ο οποίος καταγράφηκε από το κύκλωμα κλειστής τηλεόρασης της επιχείρησης να προσπαθεί να πείσει την κοπέλα να τον αφήσει να φύγει με το μικρό κοριτσάκι.

Κάνοντας άσεμνες χειρονομίες κι επιδεικνύοντας μία το ανήλικο παιδί και μία τα γεννητικά του όργανα, ρώτησε την υπάλληλο «πόσα λεφτά θέλεις για το κορίτσι», σοκάροντας την υπάλληλο η οποία κάλεσε άμεσα τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης για να τους πει τι είχε συμβεί.

Το δημοσίευμα του Newsbomb.gr κινητοποίησε τις Αρχές - Δεν είχε γίνει επίσημη καταγγελία

Οι ιδιοκτήτες κάλεσαν την Αστυνομία, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr δεν έγινε επίσημα η καταγγελία έτσι ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες.

Μετά και το δημοσίευμα του Newsbomb.gr το θέμα έλαβε μεγάλη έκταση, κινητοποιήθηκαν οι Αρχές κι έτσι έχει στηθεί ολόκληρη επιχείρηση από την Ασφάλεια Ηρακλείου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του παιδόφιλου.

Τα ίχνη του έχουν χαθεί και δεν εντοπίστηκε ούτε στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε, με αποτέλεσμα να παραμένει ασύλληπτος.

«Όταν κατάλαβε τι της ζητούσε, πάγωσε...»

Η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας, καθώς και της επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων και τουριστικών δραστηριοτήτων, μίλησε στο Newsbomb.gr κι εξιστόρησε όλα όσα συνέβησαν.

«Η κοπέλα είναι μικρή σε ηλικία, περίπου 20 ετών κι όταν άκουσε αυτά που της έλεγε κι έκανε και τις άσεμνες χειρονομίες δείχνοντας και το παιδί, πάγωσε. Αμέσως μας ενημέρωσε και καλέσαμε την Αστυνομία, ενώ ενημερώσαμε και το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει ο τουρίστας» είπε στο Newsbomb.gr η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Για καλή του τύχη, το παιδί δεν κατάλαβε τίποτα κι όπως φαίνεται και στο βίντεο συνεχίζει να κάθεται αμέριμνο στο τραπεζάκι μπροστά στην είσοδο του μαγαζιού και να συνεχίζει το διάβασμά του.

«Είναι φίλη της κόρης μου, είναι μόλις 10 ετών»

Όπως εξήγησε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης το κοριτσάκι «είναι 10 ετών, είναι κολλητή της κόρης μου, και είναι συνέχεια εδώ και παίζουν μαζί. Ευτυχώς δεν κατάλαβε τίποτα απ' όσα λέγονταν, γιατί δεν γνωρίζει γαλλικά».

Πρόσθεσε δε ότι ύστερα από το συνταρακτικό συμβάν, οι κάτοικοι της περιοχής είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και συνέστησαν και στα παιδιά τους να προσέχουν και να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, έτσι ώστε αν διαπιστώσουν κάποια περίεργη κίνηση να καλέσουν άμεσα σε βοήθεια.

«Κάποιος ήθελε να σε κλέψει...»

Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης πρόσθεσε πως «η μητέρα του κοριτσιού ενημέρωσε το παιδί της για το συμβάν. Δεν της είπε τι ακριβώς είχε συμβεί, κι αρκέστηκε να της πει να είναι προσεκτική γιατί κάποιος αποπειράθηκε να την... κλέψει».

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς όπως λένε είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο κι άπαντες είναι σοκαρισμένοι.

Η ανάρτηση των ιδιοκτητών που έφερε το θέμα στο προσκήνιο

Στην ανάρτησή τους, οι άνθρωποι της επιχείρησης, εξιστορούν πώς έγινε το συμβάν με τον παιδόφιλο: «Αυτό είναι το νέο μας γραφείο. Και αυτή είναι η στιγμή που ένας άντρας από ένα κοντινό ξενοδοχείο μπαίνει (τον υποδέχονται πολύ ευγενικά όπως μπορείτε να δείτε) και ρωτάει πόσα πρέπει να πληρώσει για να «αγοράσει» το κοριτσάκι που κάθεται έξω και να της κάνει διάφορα πράγματα.

Προφανώς καλέσαμε την αστυνομία και το ξενοδοχείο, αλλά δεν ξέρουμε αν συνέβη κάτι άλλο σχετικά με την υπόθεση. Είναι απολύτως αηδιαστικό και δεν θα το δεχτούμε, ούτε στο σπίτι μας, ούτε πουθενά. Αν κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει αυτό το άτομο, παρακαλώ ενημερώστε μας. Λυπάμαι πολύ που αυτή δεν είναι μια ευχάριστη ανάρτηση, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πολλές ευχές.

Καταλαβαίνω ότι όλοι είναι θυμωμένοι και αναστατωμένοι, όπως και εμείς, αλλά φανταστείτε ότι υπήρχε μια νεαρή κοπέλα που διαχειριζόταν το γραφείο με ένα παιδί που καθόταν έξω. Επειδή ήταν απόγευμα, δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι τριγύρω. Ενώ καταλαβαίνουμε τις ιδέες όλων για το τι να κάνουμε σε αυτόν τον "άνθρωπο", αυτή ήταν μια τρομακτική κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε ότι θα το φροντίσει. Θα επικοινωνήσω μαζί τους όμως. Αυτή η ανάρτηση δεν είναι πραγματικά για να βρούμε το άτομο, έχουν τα στοιχεία του, είναι για να δείξουμε σε όλους ότι αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή και για να ενημερώσετε τα παιδιά σας και να είναι ασφαλή».

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