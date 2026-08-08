Σκύρος: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κολυμπάδα

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος 

Ελένη Ευστρατίου

Σκύρος: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κολυμπάδα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στην Κολυμπάδα της Σκύρου ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Παρά τις λίγες πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο μετά από πάνω από 24 ώρες.
  • Επέμβαση έκαναν πολλές εναέριες και επίγειες δυνάμεις για τον περιορισμό της φωτιάς.
  • Η πυρκαγιά κατέστρεψε περισσότερα από 1.000 στρέμματα γης.
  • Μία 63χρονη γυναίκα συνελήφθη ως υπαίτια για την πρόκληση της φωτιάς.
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 6/8 και πήρε μεγάλες διαστάσεις, στην Κολυμπάδα της Σκύρου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού είναι πολύ λίγες και έτσι δεν κατέστη δυνατό να περιοριστεί άμεσα η φωτιά. Ωστόσο, πολλές εναέριες δυνάμεις αλλά και επίγειες, έσπευσαν αργότερα στο νησί, όμως η φωτιά έκαιγε πάνω από 24 ώρες, μέχρι να οριοθετηθεί.

Η φωτιά άφησε πίσω της περισσότερα από 1.000 καμμένα στρέμματα κυρίως χαμηλής βλάστησης, ενώ μία γυναίκα 63 ετών συνελήφθη ως υπαίτια. Η 63χρονη φέρεται να λειτουργούσε γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για να φωτίζει αποθήκη και από εκεί να ξεκίνησε η φωτιά.

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