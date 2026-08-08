Άλιμος: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο καταστήματος
Εκκενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος
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- Η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλιμο Αττικής περίπου στις 21:30 το βράδυ της Παρασκευής.
- Προληπτικά εκκενώθηκαν οι όροφοι της πολυκατοικίας που βρίσκονταν πάνω από το κατάστημα.
- Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χωρίς να απειληθούν οι υπερκείμενοι όροφοι.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών διερευνά τα αίτια της φωτιάς.
Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα ναυτιλιακών ειδών στον Άλιμο Αττικής.
Η φωτιά ξέσπασε κατά τις 21:30 το βράδυ της Παρασκευής, στο υπόγειο του καταστήματος της οδού Αριστοτέλους, ενώ οι όροφοι πολυκατοικίας που βρίσκονταν από πάνω εκκενώθηκαν προληπτικά.
Σημειώνεται από την Πυροσβεστική ότι δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης στους υπερκείμενους ορόφους.
Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά.
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