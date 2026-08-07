Μην φύγεις για διακοπές χωρίς αυτό: Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο ταξιδιού

Οι διακοπές είναι συνώνυμο της χαλάρωσης, όμως, ένα μικρό –ή μεγάλο– απρόοπτο μπορεί εύκολα να «χαλάσει» τις ξέγνοιαστες στιγμές· ένα σωστά οργανωμένο φαρμακείο ταξιδιού μπορεί να αποδειχθεί ο καλύτερος «συνοδοιπόρος» σε κάθε εξόρμηση, όπως επισημαίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Το περιεχόμενο του φαρμακείου θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτομα με χρόνια νοσήματα.

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο διακοπών

Υλικά πρώτων βοηθειών

Αντισηπτικά μαντηλάκια ή αντισηπτικό διάλυμα.

Φυσιολογικός ορός για ξέπλυμα τραυμάτων ή ματιών.

Αδιάβροχα αυτοκόλλητα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη (χανζαπλάστ).

Αυτοκόλλητες γάζες.

Ιατρική ταινία (υποαλλεργικό λευκοπλάστ).

Ελαστικοί επίδεσμοι για διαστρέμματα.

Επιθέματα για φουσκάλες.

Τσιμπιδάκι.

Μικρό ψαλίδι.

Παγοκύστη ή ξηρός πάγος.

Βασικά φάρμακα

Αναλγητικό και αντιπυρετικό σε χάπια.

Αντιαλλεργικό.

Αντιεμετικό.

Αντιόξινο.

Προστασία από ήλιο, έντομα και δερματικά προβλήματα

Αντηλιακό.

Κρέμα ή τζελ για ηλιακό έγκαυμα.

Εντομοαπωθητικό.

Κρέμα κατά του κνησμού.

Κρέμα υδροκορτιζόνης.

Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη

Θερμόμετρο.

Αντισηπτικό χεριών.

Μάσκες και γάντια μίας χρήσης.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Χρήσιμες πληροφορίες υγείας (ΑΜΚΑ κ.ά.).

Επαφές έκτακτης ανάγκης.

Γνώση του πλησιέστερου νοσοκομείου ή / και φαρμακείου στην περιοχή διαμονής.

Γνώση των αριθμών έκτακτης ανάγκης 166 και 112.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί όλους τους πολίτες να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές πρόληψης, ώστε να απολαμβάνουν τις διακοπές τους με ασφάλεια.