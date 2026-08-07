«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

Snapshot Από 13 έως 16 Αυγούστου οι βόρειοι/βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 8-9 μποφόρ με ριπές έως 10 μποφόρ.

Η ενίσχυση των ανέμων οφείλεται στην κίνηση ισχυρού αντικυκλώνα από τη δυτική προς την ανατολική Ευρώπη, που προκαλεί μεγάλη διαφορά βαροβαθμίδας.

Ο αντικυκλώνας θα φέρει δροσερότερες αέριες μάζες από τη βόρεια/βορειανατολική Ευρώπη, με πτώση θερμοκρασίας 3-8 βαθμών Κελσίου σε όλη τη χώρα.

Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα στα βόρεια και βορειοδυτικά ηπειρωτικά, κυρίως κοντά σε ορεινούς όγκους.

Πιθανές είναι ακυρώσεις, τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις στις ακτοπλοϊκές γραμμές λόγω των ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

«Κλειδώνει» σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ο καιρός του 15Αύγουστου, ενώ εντός των επομένων ημερών ενισχύονται και πάλι οι βοριάδες.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Όπως πολύ σωστά είχε αναφερθεί σε προηγούμενη δημοσίευση πρόγνωσης καιρού - τάσης ότι από την ερχόμενη Κυριακή 09/08 θα αυξηθούν σημαντικά οι βόρειοι/βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, σήμερα τα προγνωστικά στοιχεία έχουν να μας πουν ότι «έπεται συνέχεια»…

Πιο συγκεκριμένα, οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί στις περισσότερες προσήνεμες περιοχές του Αιγαίου και ασφαλώς στα νησιωτικά τμήματα από βόρειες/βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 6-7 Beaufort κατά μέσο όρο, αλλά φαίνεται ότι από την ερχόμενη Πέμπτη 13/08 έως τις 16/08 θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τα 8 - 9 Beaufort ενώ οι ριπές έως τα 10 ίσως και λίγο παραπάνω Beaufort!

Η αιτία της σημαντικής αύξησης τους είναι, όπως έχουμε τονίσει, η μεγάλη διαφορά βαροβαθμίδας. Η ανατολική κίνηση ενός υψηλού βαρομετρικού συστήματος από την δυτική/βορειοδυτική Ευρώπη προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα αναγκάσει τους ανέμους να στραφούν από τα βορειοανατολικά/ανατολικά κράσπεδα του τάχιστα προς την περιοχή του Αιγαίου και νοτιότερα/νοτιοανατολικά για να καλύψουν την διαφορά πίεσης.

Ταυτόχρονα, ο ισχυρός αυτός αντικυκλώνας θα φέρει και δροσερότερες αέριες μάζες από την βόρεια/βορειανατολική Ευρώπη προς την χώρα μας και πιο έντονα μέσα στο Αιγαίο.Πολύ πιθανόν να προκύψουν ακυρώσεις, τροποποιήσεις δρομολογίων ή καθυστερήσεις στις ακτοπλοϊκές γραμμές. Οι συνθήκες θα θυμίσουν το σκηνικό που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία από τις 14 έως τις 16/08 θα σημειώσει αρκετή πτώση σε όλα τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο κατά 5-8οC και στις υπόλοιπες δυτικές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές κατά 3-5οC. Οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες μετά τις απογευματινές ώρες (15:00 – 20:00) στα βόρεια και βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα παραμείνουν, επηρεάζοντας και περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ορεινούς όγκους!

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