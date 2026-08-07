Καιρός: Ενισχύονται οι άνεμοι στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ από Κυριακή – Άνοδος θερμοκρασίας

Snapshot Από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά έως τα 7 μποφόρ σε θαλάσσιες περιοχές με ευνοϊκή γεωμορφολογία.

Η ενίσχυση των ανέμων αφορά κυρίως τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα περάσματα προς την Κρήτη, με ιδιαίτερη επιμονή σε περιοχές όπως το Στενό Καφηρέα και το Ικάριο.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι παραμένουν γενικά πιο ήπιοι και δεν αναμένεται εκτεταμένη ενίσχυση όπως στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά για τον Αύγουστο επίπεδα, με μέγιστες τιμές 33-36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 29-35 βαθμούς στα νησιά, ενώ η νυχτερινή θερμοκρασία θα διατηρείται υψηλή στα αστικά κέντρα.

Δεν προβλέπεται οργανωμένο επεισόδιο βροχοπτώσεων, με τον υετό να είναι περιορισμένος και τοπικός. Snapshot powered by AI

Ενίσχυση των ανέμων από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα προβλέπει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, για το Αιγαίο.

Όπως εξηγεί από την Κυριακή η βόρεια ροή γίνεται σαφώς πιο οργανωμένη και καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, αλλά και στις Κυκλάδες και στα περάσματα προς την Κρήτη, διακρίνεται εκτεταμένη ζώνη 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά σε θαλάσσιες περιοχές με ευνοϊκή γεωμορφολογία οι εντάσεις μπορούν να πλησιάζουν τα 7 μποφόρ.

Η ανάρτηση του Κολυδά:

Στο πρώτο μέρος της περιόδου, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι άνεμοι στο Αιγαίο εμφανίζονται γενικά μέτριοι έως ισχυροί, χωρίς ακόμη να έχουν οργανωθεί παντού σε πολύ υψηλές εντάσεις. Από την Κυριακή 9 Αυγούστου όμως και κυρίως τη Δευτέρα 10, η βόρεια ροή γίνεται σαφώς πιο οργανωμένη και καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του Αιγαίου.

Στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, αλλά και στις Κυκλάδες και στα περάσματα προς την Κρήτη, διακρίνεται εκτεταμένη ζώνη 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά σε θαλάσσιες περιοχές με ευνοϊκή γεωμορφολογία οι εντάσεις μπορούν να πλησιάζουν τα 7 μποφόρ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το Στενό Καφηρέα, η περιοχή Άνδρου–Τήνου, το κεντρικό Αιγαίο και το Ικάριο, όπου η ροή παραμένει πιο ενισχυμένη και επίμονη. Η εικόνα του μοντέλου δεν παραπέμπει σε μια σύντομη ενίσχυση λίγων ωρών, αλλά σε μια περισσότερο οργανωμένη περίοδο βορείων ανέμων. Αυτό έχει πρακτική σημασία για τη ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα για μικρότερα σκάφη και για τα διανησιωτικά περάσματα.

Αντίθετα, στο Ιόνιο η εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη. Οι άνεμοι παραμένουν γενικά χαμηλότερης έντασης και δεν εμφανίζεται αντίστοιχη εκτεταμένη περιοχή ισχυρών ανέμων.

Ο υετός στο βίντεο είναι γενικά περιορισμένος και τοπικός. Δεν διακρίνεται οργανωμένο επεισόδιο βροχοπτώσεων για τη χώρα. Η θερμοκρασία παραμένει σε καλοκαιρινά επίπεδα, με υψηλότερες τιμές στα δυτικά και ηπειρωτικά, όμως η ενισχυμένη βόρεια ροή στο Αιγαίο λειτουργεί ανασχετικά για την άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Άνοδος της θερμοκρασίας

Σε κάθε περίπτωση, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου θα κυλήσει με τυπικές καλοκαιρινές συνθήκες σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και τη γενική εικόνα των ευρωπαϊκών προγνωστικών μοντέλων, με κυριότερο το ECMWF.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές, διατηρούμενη σε κανονικά για τον Αύγουστο επίπεδα.

Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν:

Ηπειρωτική Ελλάδα: 33 έως 36 βαθμοί Κελσίου, με τοπικά υψηλότερες τιμές στα δυτικά ηπειρωτικά. Ιόνιο: 31 έως 34 βαθμοί. Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο: 29 έως 33 βαθμοί, λόγω της επίδρασης του μελτεμιού. Κρήτη και Δωδεκάνησα: 32 έως 35 βαθμοί.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά υψηλές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου ο υδράργυρος δύσκολα θα υποχωρεί κάτω από τους 24-26 βαθμούς.

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