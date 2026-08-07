Αγρότης ξερίζωσε 71 δέντρα για να φτιάξει δρόμο για τα άλογά του

Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή ιδιωτική εργασία για τη βελτίωση ενός κτήματος κατέληξε σε μία από τις σκληρότερες περιβαλλοντικές ποινές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο John Price, ένας 68χρονος αγρότης, αποφάσισε να τροποποιήσει μόνος του τη κοίτη του ποταμού Lugg, καθώς αυτός διέσχιζε την περιοχή Herefordshire.

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