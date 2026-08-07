Αγρότης ξερίζωσε 71 δέντρα για να φτιάξει δρόμο για τα άλογά του
68χρονος αγρότης στο Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάστηκε σε φυλάκιση και βαρύ πρόστιμο για την καταστροφή προστατευόμενου ποταμού.
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Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή ιδιωτική εργασία για τη βελτίωση ενός κτήματος κατέληξε σε μία από τις σκληρότερες περιβαλλοντικές ποινές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο John Price, ένας 68χρονος αγρότης, αποφάσισε να τροποποιήσει μόνος του τη κοίτη του ποταμού Lugg, καθώς αυτός διέσχιζε την περιοχή Herefordshire.
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