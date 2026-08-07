Μυστράς: 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη

Snapshot Ο 55χρονος καταδικάστηκε σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή για ψευδή κατάθεση σχετικά με τον νεκρό πατέρα του που έκρυβε σε καταψύκτη.

Η ποινή εκτελέστηκε με τριετή αναστολή, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης.

Η υπόθεση της απάτης κατ’ εξακολούθηση δεν εκδικάστηκε ακόμη λόγω αδιευκρίνιστου ύψους της φερόμενης απάτης.

Οι Αρχές αναμένουν το ιατροδικαστικό πόρισμα για τον ακριβή χρόνο θανάτου και τον αριθμό των παρανόμως εισπραχθέντων συντάξεων.

Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και η εκδίκαση της απάτης θα γίνουν όταν υπάρξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Snapshot powered by AI

Με 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή τιμωρήθηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του επί περίπου μια πενταετία σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο που διατηρούσε στον Μυστρά, έτσι ώστε να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης και δικάστηκε στο πλαίσιο του Αυτοφώρου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, που αφορά στα ψευδή στοιχεία που είχε δώσει ο 55χρονος στους αστυνομικούς.

Η εισαγγελέας ζήτησε την εκτέλεση της ποινής, ωστόσο, το προεδρείο έκανε αποδεκτό το αίτημα της υπεράσπισης και διέταξε τριετή αναστολή εκτέλεσής της.

«Ήθελα να τον βλέπω...»

Κατά την εκδίκαση ο 55χρονος φέρεται να είπε ότι «ήταν το τελευταίο εν ζωή αγαπημένο μου πρόσωπο και τον κράτησα γιατί ήθελα να τον βλέπω».

Αντίθετα, δεν εκδικάστηκε η υπόθεση της απάτης κατ’ εξακολούθηση, καθώς παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο το ακριβές ύψος της φερόμενης απάτης. Συν τοις άλλοις, ο δικηγόρος του, έχει ζητήσει αναβολή, έτσι ώστε να συγκεντρώσει έγγραφα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία του κατηγορουμένου.

Οι Αρχές αναμένουν το ιατροδικαστικό πόρισμα για να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου και να διαπιστωθεί πόσες συντάξεις είχε εισπράξει παρανόμως ο 55χρονος.

Η διερεύνηση της υπόθεσης, επομένως, συνεχίζεται και το σκέλος της φερόμενης απάτης θα κριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα έχουν προκύψει τα απαραίτητα στοιχεία.

Ο 55χρονος είχε αλλάξει την κατάθεσή του, καθώς αρχικά είχε πει ότι έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξή του, ενώ αργότερα τα... γύρισε, λέγοντας ότι το έκανε «γιατί τους αγαπούσα παθολογικά τους γονείς μου».

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