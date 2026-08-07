ΗΠΑ: 15χρονος ντυμένος κλόουν σκότωσε άνδρα σε στάση λεωφορείου - Viral βίντεο του δολοφόνου

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 15χρονος δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι στον 78χρονο Τζον Γουέσλι Άλεν και τον μαχαίρωσε πολλές φορές, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να χάσει τη ζωή του

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

ΗΠΑ: 15χρονος ντυμένος κλόουν σκότωσε άνδρα σε στάση λεωφορείου - Viral βίντεο του δολοφόνου
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα τρομακτικό βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας ντυμένος κλόουν, έχοντας το πρόσωπο του μερικώς καλυμμένο, να πλησιάζει ένα σπίτι στο Σεντ Λούις του Ίλινοις και να κοιτάζει την κάμερα ασφαλείας της εξώπορτας, λέγοντας: «Σε ψάχνω».

Ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για φάρσα για τα social media, καθώς ο άνδρας του βίντεο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ένα 15χρονο αγόρι, είχε μόλις δολοφονήσει έναν ηλικιωμένο άνδρα σε μία στάση λεωοφορείου.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 15χρονος δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι στον 78χρονο Τζον Γουέσλι Άλεν και τον μαχαίρωσε πολλές φορές, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να χάσει τη ζωή του. Αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στο σημείο βρήκαν τον ηλικιωμένο άνδρα αναίσθητο στο έδαφος μιας στάσης λεωφορείου γύρω στις 22.00 (τοπική ώρα) τη Δευτέρα.

Ο άτυχος άνδρας περίμενε στην στάση όταν μαχαιρώθηκε σε μια «τυχαία επίθεση» από τον έφηβο που φορούσε στολή κλόουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Λίγο πριν ανακαλυφθεί το πτώμα του 78χρονου, μια κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον δράστη έξω από ένα σπίτι, τρία τετράγωνα μακριά από τον τόπο του εγκλήματος.

Δείτε το βίντεο:

Κάτοικοι της γειτονιάς, μιλώντας στο τοπικό μέσο KSDK, περιέγραψαν ότι έζησαν σκηνές από ταινία τρόμου: Ένας άνδρας, ντυμένος κλόουν, πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και κοίταζε μέσα από τα παράθυρα κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι.

«Σκέφτηκα ότι θα σκότωνε όλους όσοι βρίσκονταν στο σπίτι», δήλωσε στο KSDK ο Λι Πάλμερ, γιος της γυναίκας, της οποίας η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον δράστη. «Είμαι πολύ χαρούμενος που η μητέρα μου, η οποία είναι ηλικιωμένη και ζει μόνη της, δεν άνοιξε την πόρτα».

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον 15χρονο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία κατηγορία φόνου πρώτου βαθμού, και τον συνέλαβαν αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Ο 78χρονος ήταν βετεράνος του ναυτικού και συνταξιούχος οδηγός λεωφορείου, όπως δήλωσε η οικογένειά του στο KSDK. Καθώς η οικογένεια του οργανώνουν την κηδεία, προσπαθούν να καταλάβουν γιατί συνέβη αυτή η τυχαία πράξη βίας.

«Απλώς αναρωτιέμαι γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι τέτοιο. Δεν τον γνώριζε τον αδερφό μου», είπε η Μαρί Στάνφορντ.

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