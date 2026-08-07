Κυψέλη: Συγκλονίζει το ζευγάρι που είχε «υιοθετήσει» τον Αφγανό στη Μυτιλήνη - «Δεν το πιστεύουμε»

Snapshot Ένα ζευγάρι Αμερικανών που φιλοξένησε τον Αφγανό Σαρίφ Αχμαντζάι, κατηγορούμενο για δολοφονία στην Αθήνα, δηλώνει συγκλονισμένο από τις κατηγορίες εναντίον του.

Το ζευγάρι γνώρισε τον Αχμαντζάι όταν ήταν έφηβος και εργαζόταν ως μεταφραστής στον καταυλισμό προσφύγων της Μόριας και τον φιλοξένησε στο σπίτι του μετά από φωτιά στον καταυλισμό.

Ο Αχμαντζάι είχε αναπτύξει ισχυρό οικογενειακό δεσμό με το ζευγάρι, αποκαλώντας τους «μαμά» και «μπαμπά», ενώ η γυναίκα τον βοηθούσε με τα αγγλικά και τα μαθήματά του.

Το ζευγάρι δεν είχε δει ποτέ σημάδια που να υποδηλώνουν ότι ο Αχμαντζάι θα μπορούσε να εμπλακεί σε σοβαρά εγκλήματα και θεωρεί τη σύλληψή του ως σοκ.

Η συμπεριφορά του Αχμαντζάι χαρακτηριζόταν φυσιολογική για έναν έφηβο με τραυματικές εμπειρίες, και τα προβλήματά του σχετίζονταν κυρίως με απογοήτευση και αντίδραση στην εξουσία. Snapshot powered by AI

Ζευγάρι Αμερικανών που είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του τον Σαρίφ Αχμαντζάι, τον Αφγανό που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος και τη μεταφορά της σορού μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, δηλώνει συγκλονισμένο από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 26χρονος.

Το ζευγάρι, το οποίο ζήτησε να μην αποκαλυφθούν τα ονόματά του, δήλωσε στη βρετανική Daily Mail ότι αισθάνεται «συντετριμμένο» μετά την είδηση της σύλληψης του 26χρονου, τον οποίο γνώριζαν από την εφηβεία του, όταν εργαζόταν ως μεταφραστής σε καταυλισμό προσφύγων στη Μυτιλήνη.

Οι δύο Αμερικανοί, που εκείνη την περίοδο συμμετείχαν σε ανθρωπιστικές δράσεις στον καταυλισμό της Μόριας, ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να συνδέσουν τον έφηβο που γνώρισαν με τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει σήμερα, οι οποίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο Αχμαντζάι έφτασε στη Μυτιλήνη το 2016, σε ηλικία 16 ετών, έχοντας χάσει σχεδόν τα πάντα. Σύμφωνα με το ζευγάρι, μετά από φωτιά που ξέσπασε στον καταυλισμό της Μόριας κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ μεταναστών, το αντίσκηνό του καταστράφηκε και βρέθηκε χωρίς στέγη.

Ισχυρός οικογενειακός δεσμός

Ο Αφγανός, που εργαζόταν τότε ως διερμηνέας για ανθρωπιστικές οργανώσεις, φιλοξενήθηκε στο σπίτι του ζευγαριού και σταδιακά δημιουργήθηκε μεταξύ τους ένας ισχυρός οικογενειακός δεσμός.

«Όταν κάηκε ο καταυλισμός, τον πήρα μαζί με δύο ακόμη παιδιά στο σπίτι μας γύρω στις πέντε το πρωί, όταν κατάφερα να επιστρέψω. Οι άλλοι έφυγαν, αλλά εκείνος έμεινε. Τον κρατήσαμε κοντά μας, ήταν σαν να τον υιοθετήσαμε», ανέφερε ο άνδρας.

Η σχέση τους ήταν τόσο στενή, ώστε ο νεαρός Αφγανός αποκαλούσε το ζευγάρι «μαμά» και «μπαμπά», ενώ μαζί με τους δύο γιους τους, που σήμερα είναι ενήλικες, έγιναν για εκείνον η οικογένεια που είχε χάσει.

Η γυναίκα τον βοηθούσε με τα αγγλικά και τα μαθήματά του, ενώ στο παρελθόν είχε μοιραστεί στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από τα Χριστούγεννα που περνούσαν μαζί και από τα δώρα που του είχαν προσφέρει.

Το ζευγάρι παρέμεινε στη Μυτιλήνη για περίπου δύο χρόνια, πριν επιστρέψει στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τελευταία φορά που είδαν τον Αχμαντζάι ήταν το 2019, όταν επισκέφθηκαν ξανά την Ευρώπη.

Η γυναίκα, η οποία είχε αναπτύξει μαζί του έναν δεσμό μητέρας και γιου, περιέγραψε με δάκρυα την αντίδρασή της όταν πληροφορήθηκε τη σύλληψή του. «Όταν άκουσα την είδηση, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αλήθεια. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Δεν μοιάζει πραγματικό. Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι θα ξυπνήσω και θα είναι απλώς ένας εφιάλτης», ανέφερε.

«Είμαι συντετριμμένη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι ένας πόνος που δεν μπορείς να περιγράψεις. Νιώθω σαν μητέρα για αυτό το αγόρι, που σήμερα είναι πλέον ένας ενήλικας άνδρας».

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι ποτέ δεν είχε δει σημάδια που να υποδηλώνουν ότι ο Αχμαντζάι θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση.

Όταν ρωτήθηκε αν πίστευαν ποτέ ότι θα μπορούσε να διαπράξει μια τέτοια πράξη, ο άνδρας απάντησε: «Σε καμία περίπτωση».

«Είχε προβλήματα, όπως όλοι οι άνθρωποι. Υπήρχαν δύσκολες στιγμές, αλλά συνήθως αφορούσαν την αντίδρασή του απέναντι στην εξουσία ή στιγμές που ένιωθε απογοητευμένος με τον εαυτό του».

Η σύζυγός του πρόσθεσε ότι η συμπεριφορά του ήταν, όπως είπε, «φυσιολογική για έναν έφηβο», επισημαίνοντας ωστόσο ότι, όπως πολλοί πρόσφυγες, είχε βιώσει έντονα τραυματικές εμπειρίες.

«Δεν είναι άρνηση, αλλά επιφύλαξη»

Δεν είπε «όχι», δεν είπε «ναι» – επέλεξε τη σιωπή. Η τεχνική της «σφίγγας» του 26χρονου Αφγανού μπροστά στην ανακρίτρια δεν ήταν, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ένα «κλείσιμο της πόρτας» στην υπόθεση, αλλά μία αναμονή για τα στοιχεία που –όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος του– θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα. Η «σιωπηλή» του απολογία από τη θέση του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη «ανοίγει» νέο κεφάλαιο στη δικαστική διερεύνηση.

Ο 26χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, για την υπόθεση της 38χρονης Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Κυψέλης.

Κατά την απολογία του, ο 26χρονος άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, με την πλευρά του να υποστηρίζει ότι η δικογραφία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως αναμένονται κρίσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων η ιατροδικαστική έκθεση, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις της 38χρονης.

Ο συνήγορός του, Χρήστος Έρδας, υποστήριξε ότι η στάση του εντολέα του δεν αποτελεί άρνηση συνεργασίας με τις Αρχές, αλλά επιλογή αναμονής μέχρι να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης.

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας, κατά την απολογία του ο εντολέας μας άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, εν αναμονεί να εγχειρισθούν εντός της δικογραφίας η ιατροδικαστική έκθεση και οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις της θανούσας. Υπέβαλε, ομοίως, αιτήματα να εγχειρισθούν έγγραφα εντός της δικογραφίας μέσω της δικαστικής συνδρομής που αφορούν την θανούσα και σχετίζονται με ευρήματα που προέκυψαν από τα προσωπικά της είδη. Σημειωτέον ότι από την εξέταση της θανούσας κατά την ανεύρεσή της δεν έχει υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός και απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε εμφανής αιτία θανάτου.

Η στάση του απέναντι στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές δεν αποτέλεσε στάση άρνησης αλλά αντιθέτως επιφύλαξης, ώστε να απολογηθεί πλήρως με την συμπλήρωση του φακέλου με τα άνω αρμόδια έγγραφα, τα οποία δεν αναζητήθηκαν από τις προανακριτικές αρχές και με μόνη στόχευση την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και για τις δύο πλευρές», υπογράμμισε ο δικηγόρος του.

Η υπεράσπιση ζητά, μεταξύ άλλων, να ενταχθούν στη δικογραφία στοιχεία που αφορούν τον ιατρικό φάκελο της 38χρονης, προκειμένου –όπως υποστηρίζει– να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι γύρω από τα αίτια του θανάτου της.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος συνεχίζει να αρνείται ότι αφαίρεσε τη ζωή της Ελίζαμπεθ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει προανακριτικά, όταν μπήκε στο διαμέρισμα τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και όπως ισχυρίζεται, πανικοβλήθηκε και αντί να ενημερώσει τις Αρχές, μετέφερε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν τις δικαστικές Αρχές, οι οποίες αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της 38χρονης και τις κινήσεις του κατηγορουμένου.

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