Πάτρα: Τροχαίο με υλικές ζημιές τα ξημερώματα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (7/8) στην Πάτρα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο τρέιλερ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30, στο ύψος του 3ου Λυκείου Πατρών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός του οχήματος κινούνταν στο ανοδικό ρεύμα κυκλοφορίας όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, έχασε τον έλεγχο.

Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα στο σταθμευμένο τρέιλερ, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές στο όχημα.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οδηγός δεν τραυματίστηκε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά το τροχαίο.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Διαβάστε επίσης