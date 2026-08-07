Η μάχη των διακοπών: Κερδίζει έδαφος η ηπειρωτική Ελλάδα παρά την ακριβή βενζίνη

Παρά το γεγονός ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων και το κόστος των διοδίων επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, η ηπειρωτική Ελλάδα και οι διακοπές με αυτοκίνητο κερδίζουν ολοένα περισσότερο έδαφος.

Για πολλές οικογένειες, το οδικό ταξίδι εξακολουθεί να αποτελεί οικονομικότερη λύση από τη μετάβαση σε νησιωτικό προορισμό, καθώς αποφεύγεται το μεγάλο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για κάθε επιβάτη, αλλά και η ξεχωριστή χρέωση για τη μεταφορά του οχήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Action24, το κόστος ενός ταξιδιού για μία οικογένεια με Ι.Χ. από Αθήνα προς Μεθώνη (με διόδια και καύσιμα) ανέρχεται στα 78 ευρώ μετ'επιστροφής, ενώ από Αθήνα προς Πάργα, ανέρχεται στα 202,35 ευρώ.

Ψηλά στις προτιμήσεις των αδειούχων Αυγούστου που θα επιλέξουν διακοπές στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι το Χορευτό Πηλίου με τα έξοδα κίνησης (καύσιμα, διόδια) να ανέρχονται στα 155,62 ευρώ.

«Τσουχτερά» τα ακτοπλοϊκά

Πολλοί είναι οι ταξιδιώτες που γύρισαν την πλάτη στα νησιά, λόγω των «τσουχτερών» τιμών. Για τετραμελή οικογένεια που ταξιδεύει από Πειραιά προς Πάρο με Ι.Χ. το κόστος ταξιδιού ανέρχεται στα 518 ευρώ με επιστροφή, ενώ από Νάξο προς Πειραιά με επιστροφή το κόστος ταξιδιού ανέρχεται στα 526 ευρώ.

Έτσι, προορισμοί στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο επανέρχονται δυναμικά στον καλοκαιρινό χάρτη. Ακόμη και περιοχές που απαιτούν αρκετές ώρες οδήγησης μπορούν να αποδειχθούν πιο προσιτές από ένα ταξίδι με πλοίο, παρά την ακριβή βενζίνη και τα αυξημένα διόδια.

Η τάση αυτή δείχνει ότι οι ταξιδιώτες δεν αναζητούν πλέον μόνο το φθηνότερο καύσιμο ή τη μικρότερη απόσταση, αλλά το χαμηλότερο συνολικό κόστος των διακοπών. Και σε αυτή τη σύγκριση, η ηπειρωτική Ελλάδα εμφανίζεται συχνά κερδισμένη.

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