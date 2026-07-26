Καύσιμα: Έκπτωση 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο και 10 λεπτά στη βενζίνη

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μειώσεις στις τιμές των καυσίμων ως μέτρο ελάφρυνσης των καταναλωτών και των μεταφορών λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Η μείωση στην τιμή της βενζίνης είναι 10 λεπτά ανά λίτρο και στο diesel 5 λεπτά, με πρόσθετη μείωση 10 λεπτών για το diesel τον Αύγουστο, καλυπτόμενη από το Δημόσιο.

Η συνολική κρατική παρέμβαση για το diesel ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη επαγγελματιών, μεταφορέων και τον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισ. ευρώ και πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. Snapshot powered by AI

Στη στοχευμένη ελάφρυνση των καταναλωτών και των μεταφορών από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης εστίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ανακοινώνοντας σημαντικές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων.

Αναφερόμενος στις ρευστές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δραστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο diesel κίνησης, η οποία χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια. Παράλληλα, ανακοίνωσε μια επιπλέον κρατική παρέμβαση για τον μήνα Αύγουστο: τη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά ακόμα 10 λεπτά ανά λίτρο με κάλυψη από το Δημόσιο, διαμορφώνοντας τη συνολική έκπτωση στο diesel στα 15 λεπτά το λίτρο.

Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί τόσο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορέων όσο και στον περιορισμό των αλυσιδωτών ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πέρα από τα μέτρα για τα καύσιμα, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου, κάνοντας ειδική αναφορά στην ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισ. ευρώ, καθώς και σε πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη στέγαση, τις συντάξεις χηρείας, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα.

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