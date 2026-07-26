Καύσιμα: Έκπτωση 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο και 10 λεπτά στη βενζίνη

Μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Καύσιμα: Έκπτωση 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο και 10 λεπτά στη βενζίνη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μειώσεις στις τιμές των καυσίμων ως μέτρο ελάφρυνσης των καταναλωτών και των μεταφορών λόγω της ενεργειακής κρίσης.
  • Η μείωση στην τιμή της βενζίνης είναι 10 λεπτά ανά λίτρο και στο diesel 5 λεπτά, με πρόσθετη μείωση 10 λεπτών για το diesel τον Αύγουστο, καλυπτόμενη από το Δημόσιο.
  • Η συνολική κρατική παρέμβαση για το diesel ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη επαγγελματιών, μεταφορέων και τον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισ. ευρώ και πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.
Snapshot powered by AI

Στη στοχευμένη ελάφρυνση των καταναλωτών και των μεταφορών από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης εστίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ανακοινώνοντας σημαντικές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων.

Αναφερόμενος στις ρευστές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δραστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο diesel κίνησης, η οποία χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια. Παράλληλα, ανακοίνωσε μια επιπλέον κρατική παρέμβαση για τον μήνα Αύγουστο: τη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά ακόμα 10 λεπτά ανά λίτρο με κάλυψη από το Δημόσιο, διαμορφώνοντας τη συνολική έκπτωση στο diesel στα 15 λεπτά το λίτρο.

Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί τόσο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορέων όσο και στον περιορισμό των αλυσιδωτών ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πέρα από τα μέτρα για τα καύσιμα, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου, κάνοντας ειδική αναφορά στην ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισ. ευρώ, καθώς και σε πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη στέγαση, τις συντάξεις χηρείας, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 39°C, μελτέμια σε Αιγαίο και σκόνη - Κολυδάς: Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 για εκκένωση

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ μέδουσες: Τι να έχετε στην παραλία μαζί σας και τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

17:21TRAVEL

Πέντε πανέμορφες παραλίες «μια ανάσα» από την Αθήνα

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε - Πώς να κλείσετε ραντεβού

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η πύρινη λαίλαπα πλησιάζει το Μπορντό – Στο τραπέζι η πλήρης εκκένωση της πόλης και έρχεται νέος καύσωνας

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Έκπτωση 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο και 10 λεπτά στη βενζίνη

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις το ζευγάρι στην αναπαράσταση - Ισχυρίζονται ότι ήταν σε αυτοάμυνα

16:45ΥΓΕΙΑ

Νέα ελπίδα για την πνευμονική ίνωση: Η ανακάλυψη από Έλληνα επιστήμονα που αλλάζει τα δεδομένα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Οι ΗΠΑ «παγώνουν» την κλιμάκωση κατά του Ιράν - Ανησυχία για εξάντληση των Patriot

16:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κωπηλασία: Πρώτη δύναμη στον πλανήτη η Ελλάδα!

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασίλης Κικίλιας: Πράσινο φως για λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά μετά το 1999

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: 10 νεκροί από ξαφνική πλημμύρα - Σε ύψιστο συναγερμό περιοχές στα νότια της χώρας

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρόκειται για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση, αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό

15:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

You’ll Never Walk Alone: Πατέρας σήκωσε το μωρό του ψηλά την ώρα που ακουγόταν ο ύμνος της Λίβερπουλ

15:42WHAT THE FACT

Γάμος… με στυλ και ανατροπή: Οι 7 διάσημες νύφες που τόλμησαν το μαύρο νυφικό και «έγραψαν» ιστορία

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πετρελαιοφόρο εξερράγη - Προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

15:27ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από τα έδρανα της Βουλής στο… πάλκο: Ο Παναγιώτης Δουδωνής τραγουδά Μανώλη Χιώτη σε ταβέρνα – Βίντεο

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε Σουδανό στις σήραγγες του Μετρό στην Αγία Παρασκευή - Φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις το ζευγάρι στην αναπαράσταση - Ισχυρίζονται ότι ήταν σε αυτοάμυνα

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Νέα ανατροπή στη δολοφονία της 42χρονης – Η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η πύρινη λαίλαπα πλησιάζει το Μπορντό – Στο τραπέζι η πλήρης εκκένωση της πόλης και έρχεται νέος καύσωνας

13:28LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Η κατάσταση της υγείας της

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ουρανοί δεν έχουν ξαναδεί τέτοια κίνηση – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 153.359 πτήσεις σε 24 ώρες

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 για εκκένωση

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Η μέθοδος της σιλικόνης: Το νέο κόλπο των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια εν μέσω διακοπών

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πετρελαιοφόρο εξερράγη - Προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό νησί-φυλακή που έχει γίνει ορμητήριο για σπάνιες φώκιες

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

13:00LIFESTYLE

«Εντάξει, μικρό ζουμερό κ.....κι» - Τα σχόλια του Benny Blanco στις αναρτήσεις της Selena Gomez

13:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η απονομή του χρυσού στην Εθνική: Ανατριχίλα στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

16:36ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Οι ΗΠΑ «παγώνουν» την κλιμάκωση κατά του Ιράν - Ανησυχία για εξάντληση των Patriot

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε Σουδανό στις σήραγγες του Μετρό στην Αγία Παρασκευή - Φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ