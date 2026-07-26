Μητσοτάκης: «Επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο diesel για τον Αύγουστο»

Η κυβερνητική ατζέντα της εβδομάδας από τον πρωθυπουργό: Από τις οδικές υποδομές και τη στέγαση έως την παιδεία, την οικονομία, την εθνική άμυνα και τη στήριξη των πολιτών

Newsbomb

Μητσοτάκης: «Επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο diesel για τον Αύγουστο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση, παρουσιάζει τον απολογισμό των κυβερνητικών δράσεων των τελευταίων ημερών, με έμφαση στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής, τις παρεμβάσεις για την καθημερινότητα των πολιτών και τις πρωτοβουλίες σε οικονομία, κοινωνική πολιτική και άμυνα.

Ο πρωθυπουργός επιχειρεί να αναδείξει το κυβερνητικό έργο ως απάντηση στις προκλήσεις της περιόδου, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία μίας κυβέρνησης κρίνεται από την ικανότητα να μετατρέπει τις εξαγγελίες σε πράξεις με αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στο επίκεντρο της αναφοράς του βρίσκεται η παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα – Γρεβενά του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ένα έργο που, όπως σημειώνει, αποτελεί παράδειγμα μετατροπής πολυετούς δέσμευσης σε ολοκληρωμένη υποδομή με άμεσο αποτύπωμα στις μετακινήσεις και την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στη μετάβαση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, παρουσιάζοντας το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισ. ευρώ ως το βασικό «εργαλείο» χρηματοδότησης έργων για την περίοδο 2026 – 2030. Στην ίδια ανασκόπηση περιλαμβάνονται οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για το κόστος ενέργειας, τις συντάξεις χηρείας, τη στέγαση, τις μεταφορές, την εκπαίδευση και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο των διεθνών αναταράξεων και της αβεβαιότητας στις ενεργειακές αγορές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους καυσίμων.

Όπως σημειώνει, εφαρμόζεται ήδη μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο diesel, μέσω χρηματοδότησης από τα διυλιστήρια. Παράλληλα, η κυβέρνηση αποφάσισε επιπλέον επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο, ώστε η συνολική μείωση για το diesel να φτάσει τα 15 λεπτά.

Η παρέμβαση, ύψους 30 εκατ. ευρώ, έχει στόχο τη στήριξη των επαγγελματιών, των μεταφορών και τον περιορισμό των επιπτώσεων των αυξημένων τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Συντάξεις χηρείας: Κατάργηση περικοπών και αλλαγές στον ΕΦΚΑ

Στην ανασκόπηση περιλαμβάνονται και οι νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χηρείας, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι αποκαθίσταται μια αδικία που είχε δημιουργηθεί από προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Με τις νέες ρυθμίσεις:

8.500 συνταξιούχοι αναμένεται να δουν σημαντική αύξηση στις αποδοχές τους,75.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης,αντιμετωπίζονται ζητήματα με τις δύο εθνικές συντάξεις,διαγράφονται οφειλές που είχαν δημιουργηθεί,ενισχύεται η προστασία για παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς.

Στέγαση: Εθνική στρατηγική με 6,5 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο στεγαστικό, με την κυβέρνηση να παρουσιάζει την Εθνική Στρατηγική για την Προσιτή Στέγη ως τον οδικό χάρτη της επόμενης δεκαετίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει 50 μέτρα συνολικού ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία ή ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών και περισσότερων από 8.500 φοιτητικών εστιών.

Μεταξύ των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται κοινωνικές κατοικίες, φορολογικά κίνητρα και μέτρα για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά.

Οικογένεια, παιδικοί σταθμοί και κοινωνική πολιτική

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στα vouchers για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, με τον προϋπολογισμό του προγράμματος να αυξάνεται στα 393,5 εκατ. ευρώ. Δίνεται έμφαση στην αλλαγή για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς πλέον όλα τα παιδιά τους εντάσσονται στους σταθμούς χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.

Μεταφορές: Νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στον τομέα των συγκοινωνιών, η ανασκόπηση περιλαμβάνει την ένταξη νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στον στόλο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνονται 50 νέα αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ, στην πρωτεύουσα συνεχίζεται η ανανέωση του στόλου με ηλεκτροκίνητα οχήματα και έργα αναβάθμισης στο μετρό. Παράλληλα, ενισχύεται το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» με επιπλέον 10 εκατ. ευρώ.

Νέα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει ως «σημαντική μεταρρύθμιση» την αδειοδότηση νέων παραρτημάτων διεθνών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Άλλα επτά παραρτήματα αναμένεται να λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2026 – 2027, μετά από αξιολόγηση των αρμόδιων αρχών, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η αλλαγή ενισχύει την εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης και δημιουργεί περισσότερες επιλογές για τους φοιτητές.

Οικονομία: Φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις και επενδύσεις

Στον αναπτυξιακό νόμο, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην ενεργοποίηση φοροαπαλλαγών άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια σε τουρισμό και μεταποίηση. Η κυβέρνηση συνδέει την επιτάχυνση των επενδύσεων με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Άμυνα: Εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 4 δισ. ευρώ

Στον τομέα της εθνικής άμυνας, παρουσιάζονται τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν από το ΚΥΣΕΑ, συνολικού ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ενώ, προβλέπονται νέα μεταγωγικά αεροσκάφη, αναβάθμιση φρεγατών ΜΕΚΟ και ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Πολιτισμός: Αποκαταστάσεις μνημείων στην Ήπειρο

Η ανασκόπηση ολοκληρώνεται με τις παρεμβάσεις στον πολιτισμό και την αποκατάσταση τριών σημαντικών μνημείων της Ηπείρου: Του Τζαμιού της Καλούτσιανης, του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων και του Κάστρου της Κιάφας στο Σούλι.

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