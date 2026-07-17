Voucher για παιδικούς σταθμούς: Καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες

Σημαντικές αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η βασικότερη αλλαγή αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς καταργείται πλήρως το εισοδηματικό κριτήριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων.

Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα εισοδηματικά όρια και για τις υπόλοιπες οικογένειες. Ειδικότερα:

Οικογένειες με έως δύο παιδιά: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Οικογένειες με τρία παιδιά: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 38.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες: χωρίς κανένα εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση voucher.

Οι νέες ρυθμίσεις έχουν στόχο να διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων και να ενισχύσουν την πρόσβαση των οικογενειών στις υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των πολύτεκνων νοικοκυριών.

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