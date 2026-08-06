«Το σπασμένο είναι πιο αρρενωπό»: Ρώσοι καταστρέφουν iPhone 17 για να δείχνουν «πιο άνδρες»
Μια εξαιρετικά παράλογη τάση σαρώνει το TikTok στη Ρωσία, με χρήστες να καταστρέφουν εσκεμμένα τα ολοκαίνουργια iPhone 17 τους για να τα κάνουν να φαίνονται πιο «αρρενωπά»
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Το τελευταίο διάστημα, τα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα το TikTok έχουν κατακλυστεί από βίντεο στα οποία άνθρωποι «κακοποιούν» τα πανάκριβα κινητά της Apple, iPhone 17, χωρίς κανέναν προφανή λόγο.
Πρόκειται για ένα διαδικτυακό trend όπου οι χρήστες σπάνε, χαράζουν και τρυπούν το πίσω μέρος των τηλεφώνων τους, προκειμένου να τα κάνουν να φαίνονται ταλαιπωρημένα και χτυπημένα.
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