Μελέτη Meteo: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος για δασικές πυρκαγιές

Snapshot Οι μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα συμβαίνουν κυρίως από το δεύτερο δεκαήμερο Ιουλίου έως το τρίτο δεκαήμερο Αυγούστου.

Οι έξι πιο κρίσιμες εβδομάδες καλοκαιριού χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και δυνατούς ανέμους που ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Πυρκαγιές έχουν σημειωθεί και εκτός της κρίσιμης περιόδου, όπως στην Πάρνηθα το 2007, στον Σχίνο Κορινθίας το 2021 και στην Κόρινθο το 2024.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα μετεωρολογικά δεδομένα και μπορεί να προκαλέσει συχνότερες πυρκαγιές στις αρχές και στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με έρευνα του meteo και του Εθνικού Αστεροσκοπείου, στη χώρα μας, οι μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, από το 2007 και μετά.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, οι έξι αυτές εβδομάδες είναι οι πιο κρίσιμες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της έντονης ξηρασίας και των δυνατών ανέμων. Οι συνθήκες αυτής της περιόδου διευκολύνουν τη γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών και τις καταστροφικές συνέπειες που έχουμε δει στη χώρα μας, με φωτιές που έχουν κάψει περισσότερα από 40.000 στρέμματα.

Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα του meteo, όπως η φωτιά στην Πάρνηθα που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουνίου 2007, στο Σχίνο Κορινθίας στα μέσα Μαΐου το 2021 και μία ακόμη καταστροφική πυρκαγιά στην Κόρινθο, τέλη Σεπτέμβρη 2024.

Το meteo τονίζει ότι η αλλαγή των μετεωρολογικών δεδομένων τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες και συχνότερες φωτιές στις αρχές και στα τέλη της αντιπυρικής περιόδου.

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