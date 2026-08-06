Υποδοχή βγαλμένη από ταινία: Οι φίλαθλοι της Κόλο – Κόλο υποκλίθηκαν στον Βοζίνια

Ο Βοζίνια, ο βασικός τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, έγινε ένα από τα πρόσωπα που «έκλεψαν» την παράσταση στο εφετινό Μουντιάλ, χάρη στις εντυπωσιακές του εμφανίσεις απέναντι σε κορυφαίες ομάδες.

Οι βραδιές απέναντι σε μεγαθήρια όπως η Ισπανία και η Αργεντινή προκάλεσαν παγκόσμιο θαυμασμό, ενώ, τα βίντεο με τις εκπληκτικές του επεμβάσεις «πλημμύρισαν» τα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα σε μερικές ώρες, η δημοτικότητά του «εκτοξεύτηκε» και ο 40άχρονος τερματοφύλακας έγινε σύμβολο της ιστορικής πορείας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Η νέα σελίδα στην καριέρα του ξεκίνησε στη Χιλή, όπου οι φίλαθλοι της Κόλο – Κόλο, της νέας του ομάδας, φρόντισαν να τού δείξουν από την πρώτη στιγμή πως τον θεωρούν ήδη δικό τους ήρωα.

Με μία υποδοχή αντάξια ποδοσφαιρικού «αστέρα», ο Βοζίνια έφτασε στη Χιλή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στην Κόλο Κόλο, με εκατοντάδες φιλάθλους να τον περιμένουν στο αεροδρόμιο του Σαντιάγο.

Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Γιοζιμάρ Ζοζέ Εβόρα Ντίας, αποθεώθηκε από τους οπαδούς της νέας του ομάδας, οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακές εικόνες κατά την άφιξη.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να τον καλωσορίσει, με τους φιλάθλους να σηκώνουν τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν τη στιγμή και να βρεθούν κοντά στον ποδοσφαιριστή που αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες φιγούρες του Μουντιάλ.

Οι οπαδοί της Κόλο – Κόλο γέμισαν το Στάδιο Μονουμεντάλ για να καλωσορίσουν τον άνθρωπο που τούς έκανε να ονειρεύονται, ενώ, μία άκρως εντυπωσιακή στιγμή εκτυλίχθηκε όταν ο Βοζίνια παρέλαβε τη φανέλα του από τον Χιλιανό αλεξιπτωτιστή, Σεμπαστιάν Ardilla Άλβαρες.

Περίπου 30.000 φίλαθλοι του συλλόγου βρέθηκαν στις εξέδρες για να υποδεχθούν τον νέο τους ήρωα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει φιέστα τίτλου. Μουσική, εντυπωσιακά εφέ, συνθήματα και χιλιάδες κασκόλ στον αέρα δημιούργησαν ένα σκηνικό αντάξιο της δημοτικότητας που απέκτησε ο Βοζίνια μετά το Μουντιάλ.

Ολόκληρη η παρουσίαση του Βοζίνια:

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