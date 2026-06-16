Η στιγμή που ο Βοζίνια ξεσπά σε κλάματα μετά την ιστορική ισοπαλία με την Ισπανία - Βίντεο

Ο Βοζίνια δε μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του μετά την ηρωική εμφάνισή του και το «στοπ» που έβαλε στους Ισπανούς, εξηγώντας το λόγο που δάκρυσε στη συνέντευξη τύπου 

Newsbomb

Η στιγμή που ο Βοζίνια ξεσπά σε κλάματα μετά την ιστορική ισοπαλία με την Ισπανία - Βίντεο

Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια που εν μια νυκτί μετατράπηκε στον απόλυτο ήρωα

FR53108 AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Μετά τη χθεσινή «σοκαριστική» ισοπαλία που κατάφερε το Πράσινο Ακρωτήρι να αποσπάσει από τη πρωταθλήτρια Ευρώπης και εκ των φαβορί για την κατάκτηση και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ισπανία, το όνομα του Βοζίνια είναι αυτό το οποίο «φιγουράρει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι άδικα.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του απέναντι στο τεράστιο επιθετικό ταλέντο των Ισπανών και έγινε ο απόλυτος ήρωας.

Έχοντας κάνει τον αγώνα της ζωής του και ολοκληρώνοντας μια αναμέτρηση βγαλμένη από παραμύθι που θα μνημονεύεται για πάντα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με το σφύριγμα της λήξης ο Μποζίνια κρύφτηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του και στη συνέχεια λύγισε και μπροστά στις κάμερες όταν παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης.

«Έκλαψα γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα με τους παππούδες μου στο Πράσινο Ακρωτήρι. Δεν μπορούσαν να δουν τι συνέβη, έχουν πεθάνει. Ήταν τα πάντα για εμένα, ολόκληρη η ζωή μου. Έκλαψα γιατί η μητέρα μου δεν μπόρεσε να είναι εδώ, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα», είπε.

«Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε εγκαίρως τα χρήματα που απαιτούνταν. Θα ήθελα να ήταν εδώ», πρόσθεσε ο Βοζίνια, με τον Guardian να υπενθυμίζει ότι από τον περασμένο Ιανουάριο η κυβέρνηση Τραμπ πρόσθεσε το Πράσινο Ακρωτήρι στη λίστα των χωρών στις οποίες οι πολίτες θα έπρεπε να καταβάλλουν έξτρα $15.000 προκειμένουν να εξασφαλίσουν βίζα για τις ΗΠΑ.

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«Όλη μου τη ζωή δούλεψα και περίμενα αυτή τη στιγμή, είμαι 40 τώρα, ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 25 μου. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, αλλά συνέχισα για ένα όνειρο. Κι αυτό είναι το μήνυμά μου προς όλους. Με ανέδειξαν MVP, αλλά αφιερώνω τη διάκριση στους συμπαίκτες μου. Χωρίς αυτούς, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό».

Σε ηλικία 40 ετών, ο Βοζίνια έδειξε ότι υπάρχει ακόμα χώρος για ποδοσφαιρικά «παραμύθια» γεμάτα δάκρυα και βραδιές ντυμένες με τα χρώματα και τις εμπειρίες των αουτσάιντερ.

Ο Βοζίνια κατάφερε να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής και η ιστορία του συγκίνησε περισσότερους από 6 εκατομμύρια φίλους του ποδοσφαίρου, αφού μετά τον αγώνα, οι ακόλουθοι του στα social media αυξήθηκαν από 50.000 σε πάνω από 6 εκατομμύρια.

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