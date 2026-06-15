Μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήριο σταμάτησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία

Με το... αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Ισπανία, με την εν δυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης να «κολλάει» στο μηδέν κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήριο και τον τερματοφύλακα Βοζίνια, χάνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς.

Newsbomb

Μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήριο σταμάτησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Οι Ισπανοί τα βρήκαν... σκούρα στην πρεμιέρα τους στον όγδοο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μένοντας στο 0-0 κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήριο, μη καταφέρνοντας να διαπεράσει την εξαιρετικά στημένη άμυνα των Αφρικανών, οι οποίοι είχαν σε κορυφαία ημέρα τον 40χρονο τερματοφύλακα Βοζίνια.

Η εν δυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 τελικές και 2.49 xG, έχοντας και τον πλήρη έλεγχο της κατοχής με 74%. Κορυφαίος για τη «Ρόχα» ήταν ο Ρόδρι, ενώ για το Κάπε Βέρντε αδιαπέραστος ήταν ο κίπερ Βοζίνια με επτά συνολικές αποκρούσεις!

Επόμενος αντίπαλος για την Ισπανία είναι η Σαουδική Αραβία (21/6, 19:00), ενώ το Πράσινο Ακρωτήρι θα τεθεί αντιμέτωπο με την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρι (27/6, 03:00).

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Ισπανούς να έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατοχής και την μπάλα να περνάει κυρίως από τα πόδια των Ρόδρι και Φαμπιάν στη μεσαία γραμμή. Την ίδια ώρα, το Πράσινο Ακρωτήριο αμυνόταν σε χαμηλό μπλοκ και προσπαθούσε να απειλήσει με μακρινές μεταβιβάσεις στην πλάτη των παικτών της «Φούρια Ρόχα».

Στο 12ο λεπτό η Ισπανία απείλησε για πρώτη φορά, με τη φαρμακερή σέντρα του Πέδρι να μην βρίσκει αποδέκτη και την ευκαιρία να περνάει ανεκμετάλλευτη. Η πρώτη τελική για τους Ίβηρες ήρθε στο 15ο λεπτό, με το χλιαρό σουτ του Πέδρι να καταλήγει εύκολα στην αγκαλιά του γκολκίπερ του Κάπε Βέρντε. Στο 29’ ο Κουκουρέγια έπιασε το σουτ έξω από την περιοχή με το δεξί, με την μπάλα να καταλήγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βοζίνια.

Το σύνολο του Ντε Λα Φουέντε ανέβασε στροφές στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους. Στο 39’ η Ισπανία έχασε τεράστια ευκαιρία προκειμένου να ανοίξει το σκορ: η σέντρα του Ρόδρι βρήκε τον προωθημένο από τα αριστερά Κουκουρέγια, εκείνος γύρισε εξαιρετικά με το κεφάλι στον Φεράν Τόρες, με τον επιθετικό της Μπαρσελόνα να στέλνει εξ επαφής την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στην επαναφορά, ο Βοζίνια έδιωξε σε κόρνερ την κεφαλιά του Ογιαρθάμπαλ.

Έξι λεπτά αργότερα, το σουτ του Τόρες μέσα από την περιοχή σταμάτησε και πάλι στον γκολκίπερ Βοζίνια, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο ίδιος έπεσε στη δεξιά του γωνία για να αποσοβήσει την ωραία κεφαλιά του Λαπόρτ.

Στην επανάληψη, η «Ρόχα» προσπαθούσε συνεχώς να διαπεράσει τη συμπαγή άμυνα του Κάπε Βέρντε, με το σουτ του Φαμπιάν υπό καλές συνθήκες στο 51’ να καταλήγει άουτ. Η είσοδος του Λαμίν Γιαμάλ στο 71’ δημιούργησε κάποιες ανισορροπίες στη σφιχτή άμυνα των φιλοξενούμενων και στο 73’ το αδύναμο σουτ του Μερίνο μέσα από τη μεγάλη περιοχή δεν ανησύχησε τον Βοζίνια.

Λίγο έλειψε, μάλιστα, το Πράσινο Ακρωτήρι να σοκάρει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη στις καθυστερήσεις, όμως η κεφαλιά του Ζοάο Πάουλο κατέληξε στα χέρια του Σιμόν.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι (Νίκο Γουίλιαμς 87’) , Φαμπιάν (Λαμίν Γιαμάλ 71’), Πέδρι, Φεράν (Όλμο 81’), Γκάβι (Μερίνο 71’), Ογιαρθάμπαλ.

Πράσινο Ακρωτήρι (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο): Βοζίνια, Μπόρζες, Λόπες, Καμπράλ (Πάουλο 76’), Μορέιρα, Πίνα, Ζοβάν Καμπράλ (Σεμέδο 61’), Μοντέιρο (Αρκάνζο), Ντουάρτε (Ντουάρτε 61’), Λιβραμέντο (Ντα Κόστα 61’) και Μέντες.

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