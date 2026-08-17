Η εμμονή των influencers με τις selfie με καρχαρίες: Δαγκώματα με αντάλλαγμα likes

Το φαινόμενο έχει επεκταθεί και στον τουρισμό

Newsroom

Η εμμονή των influencers με τις selfie με καρχαρίες: Δαγκώματα με αντάλλαγμα likes
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για χρόνια, ο καρχαρίας ήταν το ζώο που έπρεπε να αποφεύγει κανείς μέσα στο νερό. Τώρα, για ορισμένους influencers, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για μια φωτογραφία. Όσο πιο κοντά, τόσο καλύτερα. Κι αν μπορείς να τον αγγίξεις, να τον αγκαλιάσεις ή ακόμη και να τον πιάσεις από το πτερύγιο, ακόμη καλύτερα.

https://www.instagram.com/p/DW7RnZLiUbn/

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατρέψει τη συνάντηση με έναν από τους μεγαλύτερους θηρευτές των ωκεανών σε διαγωνισμό για την πιο εντυπωσιακή εικόνα. Οι επιστήμονες, όμως, αρχίζουν να ανησυχούν για τις συνέπειες: όχι μόνο για τον κίνδυνο που διατρέχουν όσοι μπαίνουν στο νερό αναζητώντας likes, αλλά και για το στρες που προκαλούν στα ίδια τα ζώα.

https://www.instagram.com/p/DTvbC3jiVi2/

Μία από αυτές τις περιπτώσεις αφορά την Tayane Dalazen, 37χρονη Βραζιλιάνα δικηγόρο και influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια εκδρομής για κατάδυση με καρχαρίες στα ανοιχτά των βραζιλιάνικων ακτών, αισθάνθηκε μια «έντονη πίεση» στο πόδι της. Ένας καρχαρίας, μήκους άνω των δύο μέτρων, είχε κλείσει τα σαγόνια του γύρω από τον μηρό της.

Αφού την κράτησε κάτω από το νερό για αρκετά δευτερόλεπτα, την άφησε. Η Dalazen τραυματίστηκε και περιέγραψε την εμπειρία ως «πολύ τρομακτική».

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο και έχει προβληθεί δεκάδες εκατομμύρια φορές. Η Dalazen υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν εκεί «για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και ότι δεν άγγιξε ούτε προκάλεσε τον καρχαρία, παραδέχεται όμως ότι βρισκόταν υπερβολικά κοντά.

Αργότερα, μάλιστα, διαπίστωσε ότι οι διοργανωτές της εκδρομής τάιζαν τα ζώα προκειμένου να ενισχύσουν την αλληλεπίδρασή τους με τους τουρίστες.

Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό

Η περίπτωσή της δεν είναι η μοναδική. Ερευνητές του International Shark Attack File έχουν παρατηρήσει τα τελευταία τρία χρόνια αύξηση των περιστατικών στα οποία άνθρωποι δαγκώνονται ενώ προσπαθούν να τραβήξουν βίντεο με καρχαρίες.

Τον Ιούλιο, ένας influencer που ασχολείται με το ψάρεμα παραλίγο να χάσει το πόδι του, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία υφάλου κατά τη διάρκεια κατάδυσης. Τον Δεκέμβριο, ένας Κινέζος δημιουργός περιεχομένου δέχθηκε δάγκωμα στις Μαλδίβες. Και οι δύο επιθέσεις καταγράφηκαν σε βίντεο.

«Βλέπω αυτά τα βίντεο κάθε εβδομάδα και είναι πάρα πολλά περισσότερα σε σχέση με παλαιότερα», εξηγεί ο επιστήμονας και ειδικός στους καρχαρίες Kristian Parton.

«Θα δούμε περιστατικά ανθρώπων που θα εμπλακούν σε πολύ σοβαρά συμβάντα με καρχαρίες», προειδοποιεί.

Το φαινόμενο έχει επεκταθεί και στον τουρισμό. Το TripAdvisor προσφέρει περισσότερες από 140 εμπειρίες κολύμβησης με καρχαρίες μόνο στις Μαλδίβες, ορισμένες από τις οποίες υπόσχονται «την απόλυτη φωτογραφία».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι τέτοιες εικόνες μπορεί να δημιουργούν την εντύπωση ότι η προσέγγιση αυτών των ζώων είναι μια απολύτως ακίνδυνη δραστηριότητα.

«Δεν το κάνω για τις επισκέψεις»

Η Ocean Ramsey, μία από τις πιο γνωστές δημιουργούς περιεχομένου για καρχαρίες, απορρίπτει αυτή την κατηγορία.

Η 38χρονη πρώην μοντέλο, η οποία οργανώνει εκδρομές στη Χαβάη, υποστηρίζει ότι πρόθεσή της «δεν ήταν ποτέ να εξασφαλίσει επισκέψεις, αλλά να προστατεύσει τους καρχαρίες».

«Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου και όσων μοιράζομαι αφορά τον σεβασμό και την παρατήρηση από απόσταση», δηλώνει.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, διαφωνούν.

Ο δρ. Jack Cooper χαρακτηρίζει «γελοίους» τους ισχυρισμούς ότι το άγγιγμα σε καρχαρίες συμβάλλει στην προστασία τους.

Ο θαλάσσιος βιολόγος Eric Clua συνοψίζει τον βασικό φόβο:

«Το μήνυμα που μεταδίδουν οι influencers είναι: “Κοίτα! Άγγιξε τον καρχαρία, δεν θα σου συμβεί τίποτα”».

Ο κίνδυνος να δεχθεί κάποιος δάγκωμα από καρχαρία εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά χαμηλός. Όμως, στον αγώνα για την τέλεια φωτογραφία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να ξεχνούν ότι στην άλλη πλευρά της κάμερας εξακολουθεί να βρίσκεται ένα άγριο ζώο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:26TRAVEL

Κρήτη: Στην 3η θέση πανελλαδικά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με σχεδόν 4 εκατ. διανυκτερεύσεις

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις αναπληρωτών: Άνοιξε η διαδικασία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών 

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν διέλευση

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό αντιτορπιλικό έμεινε χωρίς ρεύμα και... τουαλέτες στη Νότια Σινική Θάλασσα

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη καταδικάζει την επίθεση με drone κατά του πρωθυπουργού του ιρακινού Κουρδιστάν

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αμερικανός τουρίστας σκοτώθηκε από κεραυνό στο ηφαίστειο Αίτνα

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Η εμμονή των influencers με τις selfie με καρχαρίες: Δαγκώματα με αντάλλαγμα likes

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η οικογενειακή συζήτηση κατέληξε σε ξύλο

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών για την πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Θα διερευνηθούν τα αιτία από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινή πυρκαγιά σε δάσος του Καρπενησίου

22:31LIFESTYLE

Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε γιαγιά - Η ανάρτηση με τον εγγονό της

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άγνωστοι βανδάλισαν και πέταξαν μπογιές σε Πειραματικό Λυκείο

22:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τελεωνείο Κακαβιάς: Χειροπέδες σε καταζητούμενο για διακίνηση μεταναστών

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ άφησε γενναιόδωρο φιλοδώρημα σε εστιατόριο του Ισραήλ - Τι δεν έφαγε

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική στιγμή που ιδιοκτήτης εστιατορίου σώζει άνδρα από πνιγμό - Βίντεο

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό μετά από βύθιση σκάφους στη μαρίνα Σάνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου – Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινή πυρκαγιά σε δάσος του Καρπενησίου

14:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σαφείς ενδείξεις για μίνι καύσωνα» - Πότε θα έρθει, η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Το «go-around» πτήσης της Sky Express πάνω από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που προκάλεσε πανικό σε επιβάτες - Τι ισχύει και πώς το εξηγούν οι ειδικοί

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 39χρονη στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

16:16LIFESTYLE

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

14:52LIFESTYLE

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Επέστρεψαν στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι 25-34 ετών: Το 56,3% ζει με τους γονείς του - Η γενιά που δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες έψαχναν χαμένο πλοίο στην Ανταρκτική - Αυτό που είδαν κάτω από παγόβουνο τους άφησε άναυδους

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 56χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στο ίδιο σημείο όπου είχε χάσει τον γιο του

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε σπίτια - 3 νεκροί

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η οικογενειακή συζήτηση κατέληξε σε ξύλο

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αρκαδία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

19:55LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Γείτονας περιγράφει τις δραματικές ώρες μετά τον εντοπισμό της νεκρής ηθοποιού - «Είχαν σκυμμένα τα κεφάλια»

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ άφησε γενναιόδωρο φιλοδώρημα σε εστιατόριο του Ισραήλ - Τι δεν έφαγε

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική στιγμή που ιδιοκτήτης εστιατορίου σώζει άνδρα από πνιγμό - Βίντεο

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ