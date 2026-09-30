ΗΠΑ: Απίστευτο ιατρικό λάθος - Ακρωτηρίασαν σε γυναίκα το λάθος πόδι!

Snapshot Μία 74χρονη γυναίκα από τις ΗΠΑ υπέβαλε αγωγή κατά νοσοκομείου για ακρωτηριασμό του λάθος ποδιού κατά τη διάρκεια επέμβασης.

Η ασθενής είχε δώσει συγκατάθεση μόνο για ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού, αλλά ακρωτηριάστηκε το αριστερό.

Παρά τους ελέγχους "time out" και τη σήμανση του σωστού ποδιού, το λάθος πόδι αφαιρέθηκε.

Το νοσοκομείο παραδέχθηκε την αποτυχία στις διαδικασίες ασφαλείας και ενημέρωσε ότι οι υπεύθυνοι δεν εργάζονται πλέον εκεί.

Η αγωγή ζητά αποζημίωση για σοβαρούς τραυματισμούς, μόνιμη αναπηρία, ψυχολογική επιβάρυνση και ιατρικά έξοδα που υπέστη η ασθενής. Snapshot powered by AI

Μία 74χρονη γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέθεσε αγωγή κατά νοσοκομείου, υποστηρίζοντας πως οι γιατροί ακρωτηρίασαν το λάθος πόδι κατά τη διάρκεια επέμβασης. Τέσσερις μήνες μετά, χρειάστηκε να υποβληθεί σε νέο χειρουργείο για την αφαίρεση και του σωστού ποδιού.

Η Σάρον Τζακς είχε εισαχθεί στο Selby General Hospital στο Οχάιο τον Σεπτέμβριο του 2025 για να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού. Η επέμβαση είχε προταθεί ως θεραπευτική επιλογή για ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, μια μορφή καρκίνου του δέρματος. Σύμφωνα με τη μήνυση, η 74χρονη είχε δώσει ρητή συγκατάθεση μόνο για την αφαίρεση του δεξιού κάτω άκρου και δεν είχε συμφωνήσει στον ακρωτηριασμό του αριστερού.

Ο δικηγόρος της γυναίκας, Μπραντ Λέιν, ανέφερε ότι πριν από τέτοιες επεμβάσεις, οι χειρουργικές ομάδες υποχρεούνται να διενεργούν ελέγχους "time out" για να διασφαλίσουν τη σωστή διαδικασία στο σωστό σημείο του σώματος. Παρά την εκτέλεση δύο τέτοιων ελέγχων από την ομάδα, το λάθος πόδι ακρωτηριάστηκε. Επιπλέον, το πόδι που επρόκειτο να αφαιρεθεί είχε επισημανθεί πριν το χειρουργείο, όμως τελικά εκτελέστηκε η αφαίρεση του αριστερού κάτω άκρου.

Η αγωγή καταλογίζει στο Selby General Hospital «πλήρη αποτυχία στις βασικές διαδικασίες ασφαλείας» και ζητά αποζημίωση για τις συνέπειες που υπέστη η ασθενής. Η μήνυση αναφέρει ότι η Τζακς υπέστη σοβαρό σωματικό τραυματισμό, μόνιμη αναπηρία, έντονο πόνο, ψυχολογική επιβάρυνση, ταπείνωση, απώλεια ποιότητας ζωής και σημαντικά ιατρικά έξοδα.

Σε επίσημη δήλωση προς το WBNS-TV, το νοσοκομείο παραδέχθηκε ότι «οι προβλεπόμενες χειρουργικές διαδικασίες δεν τηρήθηκαν» και ενημέρωσε πως τα μέλη του ιατρικού προσωπικού που ευθύνονται δεν εργάζονται πλέον στις αντίστοιχες θέσεις. Το νοσοκομείο εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό και τόνισε ότι η ομάδα του συνεχίζει να σκέφτεται και να στηρίζει την ασθενή και την οικογένειά της.