Καρχαρίας «αξιοθέατο» σε κανάλι της Νότιας Κορέας: Ανακηρύχθηκε επίτιμος πρεσβευτής δημοσίων σχέσεων

Μέσα σε δύο εβδομάδες 600.000 άνθρωποι έχουν επισκεφθεί το λιμάνι για τον δουν, ενώ η προσπάθεια επιστροφής του στον ωκεανό κατέληξε σε αποτυχία

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων έχει παγιδευτεί σε κανάλι στο λιμάνι Μπουσάν της Νότιας Κορέας και έχει προσελκύσει περίπου 600.000 επισκέπτες σε δύο εβδομάδες.
  • Οι αρχές απέτυχαν να επαναφέρουν τον καρχαρία στον ωκεανό χρησιμοποιώντας πίδακες νερού και σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν δίχτυ για να τον απελευθερώσουν.
  • Ο καρχαρίας, γνωστός ως «Bukangi», έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα και ανακηρύχθηκε επίτιμος πρεσβευτής δημοσίων σχέσεων της πόλης Μπουσάν με ποσοστό έγκρισης 91%.
  • Η προσπάθεια επαναφοράς του καρχαρία συνεχίζεται, ενώ το ζώο αποφεύγει τις προσπάθειες καθοδήγησής του προς τον ανοιχτό ωκεανό.
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Κατά χιλιάδες συρρέουν τις τελευταίες δύο εβδομάδες άνθρωποι στο λιμάνι Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου ένα καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων έχει παγιδευτεί σε κανάλι και έχει γίνει πόλος έλξης.

Περίπου 600.000 άνθρωποι έχουν συρρέει για να τον δουν από τις 18 Σεπτεμβρίου οπότε και εντοπίστηκε πρώτη φορά στο Βόρειο Λιμάνι. Χθες Τρίτη, οι αρχές ανέλαβαν να βοηθήσουν το αρπακτικό να επιστρέψει στον ωκεανό, αλλά η προσπάθεια απέτυχε, καθώς ο καρχαρίας δεν φάνηκε να την εκτιμά.

Η Ακτοφυλακή και άλλες υπηρεσίες έστειλαν σκάφη για να ρίξουν πίδακες νερού πίσω από τον καρχαρία, με σκοπό να τον ωθήσουν απαλά προς τον ανοιχτό ωκεανό, αλλά ο καρχαρίας κολύμπησε μακριά από τους πίδακες, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Yonhap News Television.Οι αρχές σχεδιάζουν πλέον να χρησιμοποιήσουν ένα δίχτυ για να προσπαθήσουν να οδηγήσουν τον καρχαρία έξω από το κανάλι την Παρασκευή, όπως ανέφερε η εφημερίδα Chosun Daily.

Ο καρχαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ένας «μπρούντζινος κυνηγός», έχει γίνει κάτι σαν διασημότητα στη Νότια Κορέα και έχει βαφτιστεί «Bukangi», ένα παρατσούκλι που προέρχεται από το «Buk Hang», το κορεατικό όνομα για το Βόρειο Λιμάνι του Μπουσάν, και την κορεατική κατάληξη «-i».

Την Τρίτη, η πόλη του Μπουσάν ανακήρυξε τον καρχαρία επίτιμο πρεσβευτή δημοσίων σχέσεων της πόλης, αφού μια δημοσκόπηση στον επίσημο λογαριασμό της πόλης στο Instagram συγκέντρωσε ποσοστό έγκρισης 91% από περίπου 8.000 συμμετέχοντες.

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