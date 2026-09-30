Ανατριχιαστικό βίντεο: Οι τελευταίες στιγμές του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ στο πολυτελές κέντρο αποτοξίνωσης

Snapshot Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ κατέγραψε σε βίντεο το δωμάτιό του στο πολυτελές κέντρο αποκατάστασης Resolutions Living στη Σάντα Μόνικα λίγες ώρες πριν τον θάνατό του.

Ο 27χρονος πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου από πιθανή υπερβολική δόση, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί.

Ο Γκέρμπερ αντιμετώπιζε χρόνια εθισμό στα οπιοειδή και κατάθλιψη.

Το κέντρο αποκατάστασης όπου διέμενε κοστίζει περίπου 7,7 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2018 είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και του είχε επιβληθεί ποινή με τριετή αναστολή. Snapshot powered by AI

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο, στο οποίο ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος του πρώην σουπερμόντελ Σίντι Κρόφορντ, δείχνει το δωμάτιο όπου θα μείνει στο κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, το βράδυ του θανάτου του, δημοσιεύουν αμερικανικά μέσα.

Στο βίντεο, ο νεαρός φαίνεται να βιντεοσκοπεί τον εαυτό του στο Resolutions Living , φορώντας γυαλιά, ένα λευκό αμάνικο μπλουζάκι και ένα ασημένιο κολιέ με αλυσίδα. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης τα χαρακτηριστικά τατουάζ στον λαιμό του.

Συνεχίζει να βιντεοσκοπεί το εσωτερικό του χώρου διαμονής του, ο οποίος διαθέτει πολλά κρεβάτια και ένα μπαλκόνι με θέα την πόλη.

🚨 EXCLUSIVE: TMZ has obtained a video of Presley Gerber at the sober house where he died. https://t.co/YY0A3cHYVw pic.twitter.com/aaVq0kl8EK — TMZ (@TMZ) September 29, 2026

Το μοντέλο πέθανε από υπερβολική δόση ενώ διέμενε στο πολυτελές κέντρο αποκατάστασης αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων στις 20 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο η επίσημη αιτία θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Ο Πρέσλεϊ πάλευε εδώ και χρόνια με τον εθισμό στα οπιοειδή. Επίσης, αντιμετώπιζε κατάθλιψη και συνελήφθη το 2018 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την οποία δεν αμφισβήτησε και του επιβλήθηκε ποινή με τριετή αναστολή.

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