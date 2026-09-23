Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Γιατρός του συνταγογραφούσε κεταμίνη - Οι ομοιότητες με την υπόθεση Πέρι

Παρά το πρόβλημα εθισμού σε ναρκωτικά πληροφορίες αναφέρουν ότι λάμβανε συνταγογραφούμενη κεταμίνη

Ελένη Ευστρατίου

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Γιατρός του συνταγογραφούσε κεταμίνη - Οι ομοιότητες με την υπόθεση Πέρι
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  • Ο Πρίσλεϊ Γκμπερ πέθανε από υπερβολική δόση, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να παραμένουν σε εξέλιξη για τον ακριβή προσδιορισμό της αιτίας.
  • Παρά τον εθισμό του, λάμβανε συνταγογραφημένη κεταμίνη, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή στο περιβάλλον του και αιτήματα για ποινική δίωξη του γιατρού του.
  • Ο θάνατός του συνέβη σε κέντρο αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες, όπου εισήχθη μία μέρα πριν από τον θάνατο λόγω καρδιακής ανακοπής.
  • Η υπόθεση του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, ο οποίος επίσης πέθανε από υπερβολική δόση κεταμίνης το 2023.
  • Στην υπόθεση Πέρι, πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων γιατρών και του προσωπικού βοηθού του, καταδικάστηκαν για τη συνδρομή στην προμήθεια της κεταμίνης που οδήγησε στον θάνατό του.
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Νέα στοιχεία έρχονται να φωτίσουν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου μοντέλου, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιο της Σίντι Κρόφορντ.

Το πόρισμα της νεκροψίας ανέφερε ότι ο θάνατός του προήλθε από υπερβολική δόση, ωστόσο η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών.

Σύμφωνα με πηγές του ΤΜΖ, οι νέες πληροφορίες δείχνουν ότι ο Πρίσλεϊ Γκέμπερ λάμβανε συνταγογραφούμενη κεταμίνη, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού. Ο Γκέμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης του Λος Άτζελες, μία μέρα μετά την εισαγωγή του. Ο ίδιος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού με τα ναρκωτικά, καθώς και άλλα ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος γνώριζαν ότι είχε πρόβλημα εθισμού με την κεταμίνη και δηλώνουν «οργισμένοι» με τον γιατρό που συνέχιζε να του χορηγεί τη ναρκωτική ουσία. Μάλιστα αναφέρουν ότι πρέπει να διωχθεί ποινικά.

Ο Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου με περισσότερες καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντός του.

Η παρόμοια υπόθεση θανάτου του Μάθιου Πέρι

Στο δημοσίευματης Page Six γίνεται αναφορά στον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση το 2023.

Μάλιστα, ο θάνατός του συνδέθηκε επίσης με τις επιπτώσεις κεταμίνης, καθώς λάμβανε παράνομα τη ναρκωτική ουσία. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο Μάθιου Πέρι πέθανε από «οξείες επιπτώσεις» κεταμίνης.

Η κεταμίνη είναι ένα αναισθητικό με ψυχεδελικές ιδιότητες, το οποίο χρησιμοποιείται και για «ψυχαγωγικούς» λόγους. Παράλληλα όμως, το φάρμακο αυτό έχει γίνει δημοφιλές ως μια εναλλακτική θεραπεία για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και άλλων ζητημάτων ψυχικής υγείας.

Ο Μάθιου Πέρι έκανε θεραπεία έγχυσης κεταμίνης, υπό ιατρική επίβλεψη, για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους. Αργότερα οι αρχές διερεύνησαν πώς και από ποιους προμηθεύτηκε την ουσία. Η υπόθεση οδήγησε σε ποινικές διώξεις κατά ατόμων που κατηγορήθηκαν ότι συνέβαλαν στην προμήθειά της.

Υπενθυμίζεται πως η ποσότητα κεταμίνης που βρέθηκε στον οργανισμό του Μάθιου Πέρι ήταν εξαιρετικά υψηλή και συγκρίνεται με τη δόση για γενική αναισθησία.

Η τελευταία θεραπεία αυτού του είδους έγινε 1,5 εβδομάδα πριν από τον θάνατό του. Αυτή η δόση δεν είχε σχέση με τον θάνατό του, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, καθώς το φάρμακο παραμένει στον οργανισμό μόνο για μερικές ώρες.

Αν και δεν αναφέρεται ρητά, η ιατροδικαστική έκθεση αφήνει να εννοηθεί πως ο Μάθιου Πέρι έκανε χρήση κεταμίνης στο σπίτι του όταν πέθανε. Οι αστυνομικοί πάντως δεν βρήκαν το φάρμακο στην οικία του, σημειώνεται στην έκθεση.

Συνολικά πέντε άτομα – ανάμεσά τους γιατροί και ο προσωπικός βοηθός του Πέρι – ομολόγησαν την ενοχή τους και καταδικάστηκαν σε σχέση με την υπερβολική δόση κεταμίνης που έλαβε ο 54χρονος Μάθιου Πέρι το 2023.

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